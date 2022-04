Al Teatro alla Scala il Concerto per la Pace

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Scala ha organizzato il Concerto per la Pace, un concerto straordinario per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina, interpretando così il sentire di tutti gli scaligeri. Il Teatro e gli artisti esprimono così la loro ferma condanna della guerra e la loro solidarietà con le vittime. Tutti i musicisti e i lavoratori partecipano a titolo gratuito e in sala non sono previsti omaggi di nessun tipo, per massimizzare l'esito della raccolta fondi.



Milano

Il 4 alla Scala Concerto per la Pace dell'Orchestra e Coro, direttore Riccardo Chailly e con i cantanti Rosa Feola, Veronica Simeoni, Juan Diego Florez, Alex Esposito, con lo Stabat Mater di Rossini, per raccogliere fondi a sostegno dei profughi ucraini. Il Fondo #milanoaiutaucraina, istituito dalla Fondazione di Comunità su impulso del Comune di Milano, è finalizzato al sostegno di progetti di aiuto e accoglienza della popolazione ucraina. Il 10 prova aperta della Filarmonica, direttore Chung, nella Sinfonia n.9 di Mahler, a sostegno del Pio Istituto di Maternità. Concerto l'11.

Firenze

Il 3 al Teatro della Pergola il pianista Andrea Lucchesini assieme al musicologo Giovanni Bietti, in un viaggio in equilibrio tra musica e parole alla scoperta della Sonata, dal titolo “La Sonata tra cicli e narrazioni”. Ascolteremo la Sonata K. 333 di Mozart, incorniciata da singoli movimenti di composizioni di Haydn e del primo Beethoven: un confronto fra i tre grandi rappresentanti del cosiddetto Classicismo Viennese. Con questo progetto artistico Andrea Lucchesini e Giovanni Bietti intendono proporre un modo nuovo, più ricco e consapevole, di ascoltare la Sonata, in particolar modo quella per strumenti a tastiera.

Roma

Dal 6 al 30 al Brancaccio una delle nostre migliori commedie musicali,”Aggiungi un posto a tavola”, con Gianluca Guidi. Gli autori sono Pietro Garinei e Sandro Giovannini, con Iaja Fiastri; la musica è quella di Armando Trovajoli. Seguiamo le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno un'inaspettata telefonata: Dio stesso lo incarica di costruire una nuova arca per salvare sé stesso e tutto il suo paese dall'imminente secondo diluvio universale.