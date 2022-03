Al Teatro Sistina torna “Rugantino”

I punti chiave Roma

Musical e commedia musicale, con grandi classici italiani e una novità. Al Teatro Sistina di Roma, lo spazio principe della commedia musicale da molti decenni, ritorna “Rugantino”, l'immortale vicenda ambientata nella Roma papalina, sulla musica di Trovajoli. Alla prima, nel 1962, nel ruolo del titolo c'era nientemeno che Nino Manfredi. Sempre a Roma debutta invece un nuovo musical, che dal 2017 miete successi a Londra: ed è “ Tutti parlano di Jamie”. Altro classico del trio Garinei-Giovannini-Trovajoli è “Aggiungi un posto a tavola”, in scena a Milano.



Dal 10 al 27 al Teatro Sistina ritorna un classico del teatro musicale come “Rugantino”, con Michele La Ginestra nel ruolo del titolo, Serena Autieri in quello di Rosetta, Edy Angelillo come Eusebia, Massimo Wertmüller come Mastro Titta. “Rugantino” è stato scritto dalla leggendaria coppia di autori Pietro Garinei e Sandro Giovannini, con l'intervento anche di Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa e la collaborazione di Gigi Magni. La musica, fondamentale, è quella celebre di Armando Trovajoli. Le scene e i costumi sono quelli originali di Giulio Coltellacci. Alla prima nel 1962 nel ruolo del titolo c'era Nino Manfredi, assieme a Lea Massari, Bice Valori, Aldo Fabrizi.

Dopo i successi di Londra, dall'8 marzo al 3 aprile al Teatro Brancaccio invece un musical nuovo, “Tutti parlano di Jamie”, in prima italiana, come un Billy Elliot con i tacchi a spillo. Con il giovane Giancarlo Commare. Tratto da una storia vera (raccontata nel documentario della BBC «Jamie: Drag Queen at 16»),il musical dal 2017 è in scena a Londra con oltre 1000 recite. Ha raccolto premi, tra cui Critics Circle Theatre Award per Miglior Attore Emergente e WhatsOnStage Awards per miglior musical originale, miglior attore in un musical e miglior attrice non protagonista; oltre che numerose candidature ai Laurence Olivier Awards. E' diventato un film, disponibile su Amazon Prime Video.

Dal 10 al 27 al Teatro Nazionale una delle nostre migliori commedie musicali,”Aggiungi un posto a tavola”, con Gianluca Guidi. Gli autori sono Garinei e Giovannini, con Iaja Fiastri; la musica è quella di Trovajoli. La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che riceve un giorno un'inaspettata telefonata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per salvare sé stesso e tutto il suo paese dall'imminente secondo diluvio universale.