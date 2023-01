Al traguardo la riforma del pubblico impiego

Entro il primo semestre del 2023 il cronoprogramma del Pnrr prevede l’entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego. In realtà la quasi totalità del lavoro è stato già impostato da Renato Brunetta durante il governo Draghi e completato formalmente nei mesi scorsi con il nuovo Testo unico sul reclutamento e gli atti collegati

