Al Trianon il concerto dedicato a Raffaele Viviani con Fiorenza Calogero

Al napoletano Trianon ci possiamo ascoltare una serata dedicata al grande commediografo, compositore, attore Raffaele Viviani,che operò nella prima metà del Novecento, con la voce di Fiorenza Calogero. Prenderanno vita così sprazzi del suo teatro, una prosa impastata di canto, musica e danza. Teatro musicale anche a Torino, dove prosegue la tournée del musical “La piccola bottega degli orrori”; mentre a Bergamo Elio “ricanta” Jannacci.



Napoli

Il 13 al Teatro Trianon concerto tutto dedicato al grande Raffaele Viviani, con la cantante Fiorenza Calogero. Tra le canzoni interpretate, Rumba scugnizza (“La rumba degli scugnizzi”), ‘O marenaro ‘nnammurato, Prezzetella ‘a capera, Lavannare', Si vide a l'animale, Zingari, Avvertimento, Canzone di Margherita e Quanno jarraje a spusa'.Accompagnano la Calogero Marcello Vitale alla chitarra battente, Carmine Terracciano alle chitarre e Gianluca Mercurio alle percussioni. Al trio si affiancano Maurizio Capone (strumenti realizzati con materiale riciclato), Ezio Lambiase (chitarra elettrica) e Salvio Vassallo (synth soundscapes e live electronics). Lo spettacolo, è contrappuntato da contributi audio inediti di Peppe Barra, Massimiliano Gallo, Lello Radice e Anna Spagnuolo.L'11 il piano di Lorenzo Hengeller e la voce di Raiz; il primo jazzista, il secondo impegnato tra reggae, suoni mediterranei e canzone napoletana.

Torino

Dal 17 al 20 al Teatro Alfieri il musical La piccola degli orrori, con Giampiero Ingrassia e Fabio Canino e la scatenata musica anni'60 fra rock and roll e rhythm and blues di Alan Menken (di cui ricordiamo le colonne sonore per film come La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, Pocahontas, tra gli altri). In un povero quartiere newyorkese, negli anni ‘60, l'onesto e semplice orfano Seymour (Giampiero Ingrassia) lavora con dedizione nel negozio di fiori di Mushnick (Fabio Canino) insieme alla collega Audrey (Belia Martin). Quando Mushnik minaccia di chiudere il negozio causa pochi clienti, i due propongono di pubblicizzarlo esponendo in vetrina “Audrey II” (Lorenzo Di Pietro, in arte Velma K), la bizzarra piantina che Seymour ha acquistato in un negozio cinese durante un'eclissi. Gli affari riprendono e cominciano ad andare a gonfie vele,finché…Il musical (1982) si basa sull'omonimo film di culto del 1960 di Roger Corman. Nel 1986 ne viene tratto un film, diretto da Frank Oz, che ottiene due candidature agli Oscar; il musical viene ripreso a Broadway,a Londra, e da settembre 2021 è di nuovo in scena a Broadway.

Bergamo

Il 18 al Creberg Teatro Elio in “Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Jannacci” dove Jannacci verrà rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio. Sul palco, nella scenografia disegnata da Giorgio Gallione, assieme a Elio cinque musicisti. Il concerto è arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo e a Gadda.