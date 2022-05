Al venture capital piace il foodtech: investiti 270 milioni di euro in due anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Transazioni in aumento, innalzamento del ticket medio di investimento e scalata nel ranking europeo: all’interno di un mercato che vede pmi innovative e start up in crescita rispettivamente del 15,5 e del 16,8%, il foodtech italiano conquista la leadership come segmento di interesse, trainato da investimenti italiani e stranieri.

Secondo la ricognizione effettuata per Il Sole 24 Ore da Vem – il Venture capital monitor attivo presso Liuc Business School – le operazioni chiuse da fondi venture capital nel biennio 2020-2021 sfiorano i 270 milioni di euro. Il 2021 si conferma, in particolare, l’anno d’oro, con cinque operazioni. Su tutte spicca Everli, marketplace nato come start up nel 2014 per la consegna della spesa a domicilio. L’operazione da 83,8 milioni di euro - che ha innalzato a 58 milioni il ticket medio di investimento - è segnalata anche dall’ultimo EY venture capital barometer come quarta per valore di tutto il 2021 dopo Scalapay, Newcleo, Casavo (e in questo caso la classifica non contempla soltanto il food).

LE PRINCIPALI OPERAZIONI NEL SETTORE AGROALIMENTARE NEL 2021 Loading...

La top five di Vem vede poi in lizza Cortilia, piattaforma ecommerce a filiera corta per la spesa da produttori agricoli e artigianali (con un round da 34 milioni di euro) e Tannico, la più grande enoteca online specializzata nella vendita di vini italiani ed esteri, distillati, birre artigianali, champagne (25,4 milioni di euro). Seguono Poke House, considerato un successo imprenditoriale (20 milioni di euro) e Miscusi, primo brand di ristorazione italiano totalmente dedicato alla pasta (14 milioni di euro).

L’identikit degli attori è piuttosto caratterizzato: crisi pandemica e transizione digitale hanno imposto nuovi modelli di produzione, distribuzione e consumo e in questo il food si è dimostrato estremamente dinamico. «Si tratta di aziende che operano nella distribuzione a domicilio, o che lavorano sulla trasformazione agricola con risvolto tecnologico – dice Anna Gervasoni, direttore generale Aifi (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e professore ordinario Liuc -Il minimo comun denominatore di tutte le operazioni sono la sostenibilità e le nuove modalità di delivery».

Anche il 2022 è partito allo stesso ritmo. Nel primo trimestre dell’anno secondo il primo Osservatorio sul Venture Capital in Italia, realizzato da Cross Border Growth Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance dopo il settore Fintech che si posiziona in testa con 253,5 milioni raccolti, al secondo posto si trova il Food and Agriculture (53,5 milioni in 4 round).