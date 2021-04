Al via il 12 aprile su Radio 24.it “Storie di sognatori” il nuovo Podcast originale di Marco Berry

“Il messaggio forte di questa serie Podcast è che possiamo affrontare le difficoltà. Quale momento migliore di quello attuale per ricordarlo a tutti, adulti e ragazzi? “ - dice Alessandra Scaglioni Caporedattore Centrale di Radio 24 che si occupa dei Podcast originali. - “Con questa nuova serie, e con altre in arrivo a breve, si arricchisce l'offerta di Podcast originali che Radio 24 ha sviluppato negli ultimi anni, dove trovano posto temi e formati diversi, tutti accomunati dal tratto distintivo di un contenuto di valore”.

La collaborazione tra Radio 24 e il progetto multimediale di Marco Berry “Yes, it's possibile” aveva preso il via lo scorso 11 marzo, con un appuntamento settimanale all'interno della trasmissione Uno nessuno 100 Milan, con il racconto sulla preparazione fisica e mentale del conduttore per andare nello spazio e che proseguirà con altre iniziative nei prossimi mesi.

Da lunedì 12 Aprile su Radio 24.it “Storie di sognatori”, il nuovo Podcast originale di Marco Berry su Radio24.it e sulle principali piattaforme.

“Se vuoi, puoi!”

Yes It's possible è un progetto crossmediale che nasce per affermare che con la volontà si può fare tutto. Un sogno: diventare astronauta. Una sfida: dimostrare che la parola impossibile non esiste! Un progress: lottare e raggiungere i propri obiettivi, nonostante gli ostacoli che la vita può metterti davanti! Parte dai social per arrivare su tutti i canali e i media, ogni giorno per 365 giorni.