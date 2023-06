Al via la 24 Ore di Le Mans e in pista torna Ferrari. Tutto quello che c’è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

La classica francese in programma il 10 e 11 giugno festeggia quest’anno i 100 anni dalla prima edizione svoltasi nel 1923. Al via tanti big dell’auto, dalla Toyota campione in carica alla Ferrari che mancava da 50 anni e alla Peugeot a 30 anni dall’ultima vittoria. La 24 ore di Le Mans 2023 è il quarto appuntamento del Mondiale WEC. Come ogni anno la 24 Ore di Le Mans è la tappa centrale del campionato Endurance, con un totale di 62 auto al via e 186 piloti coinvolti. Si corre sul circuito de La Sarthe, lungo 13,6 km, in cui le Hypercar, le vetture di punta toccano i 330 kmh e percorreranno il 70% del giro in piena accelerazione.

Oltre 300 mila spettatori per la gara del centenaio

La gara endurance più antica al mondo richiamerà nel weekend oltre 300.000 spettatori, non a caso i biglietti sono stati venduti in pochi giorni. Lo start della gara avverrà sabato 10 giugno non alle 15.00 come negli altri anni, ma alle ore 16:00. Di conseguenza l'arrivo l'indomani 11 giugno avverrà alle 16.00. A dare il via all’edizione di quest'anno sarà uno starter d'eccezione, Lebron James, la star del basket NBA, il più famoso dei giocatore dei Los Angeles Lakers.

Con nuove regolamentazione tanti brand di ritorno

Le novità regolamentari introdotte quest'anno hanno garantito il ritorno di molti marchi ufficiali nel WEC. Tra tutte le new entry spicca la partecipazione della Ferrari, con il Cavallino Rampante che torna alle sue origini e punta al successo assoluto a Le Mans. L’ultima volta risale a 50 anni fa, mentre per l’ultima vittoria di una rossa bisogna ritornare al 1965, il periodo dell’infuocato duello con i rivali di Ford. A Maranello sono certi di poter lottare fino alla fine.

Ferrari

Sedici hypercar al via della classe regina, un record!

La battaglia tra le Hypercar che è la classe regina, sarà molto intensa: ci saranno 16 hypercar al via: si tratta del numero più alto fatto registrare dal 2011. Inoltre l'Aco che è l'ente che organizza con la Fia il Mondiale Endurance e anche la 24 Ore di Le Mans ha deciso quest'anno di ascoltare la voce delle case d'auto, le protagonisti di questo sport. Oltre a Ferrari saeanno al via Toyota, Peugeot, Cadillac e Porsche. Fra questi costruttori verrà fuori il vincitore finale.

In testa al campionato 2023 c’è la Toyota

Nelle prime 3 gare del campionato, Toyota, campione mondiale in carica si è confermata la squadra da battere avendo vinto a Sebring, Portimao e Spa. Un vantaggio tecnico accumulato nelle ultime stagioni, in cui il marchio giapponese ha letteralmente dominato nel mondiale Endurance. La Toyota GR010 ha pochi punti deboli lo ha dispostrato nei precedenti GP, ma Ferrari oltre a Porsche e Cadillac si sono dimostrate all’altezza e competitive per il podio.