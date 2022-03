Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Jazz, jazz, jazz: al via la 43a edizione del Bergamo Jazz Festival, che si svolgerà in vari Teatri, dal Donizetti (di recente riaperto)con le tre consuete serate in abbonamento; al Teatro Sociale e in altri luoghi della città, inclusi spazi di particolare rilievo storico. Mentre al jazz club milanese Blue Note la programmazione è ripresa a pieno regime, dopo i lunghi mesi della pandemia.



Bergamo

Il 17 al Sociale al via il Jazz Festival con il piano di Vijay Iyer, tra le voci più interessanti della giovane generazione; ricordiamo anche il 19 il piano di Brad Mehldau, vincitore di un Grammy Award nel 2019. La voce sarà quindi al centro della serata finale del Festival, con, in apertura, il giovane talento Michael Mayo, già indicato da più parti come il nuovo Bobby McFerrin per via della sua inclinazione a mescolare jazz, soul e altro ancora. Nella seconda parte lo spettacolare progetto in salsa cubana “Viento y Tiempo” del pianista Gonzalo Rubalcaba e della cantante Aymée Nuviola. Per il 43° Festival, che prosegue fino al 20.

Loading...

Ferrara

Disponibile online Beethoven 5 cose da sapere sulla sua musica, con lo scrittore Alessandro Baricco che ci parla delle “5 cose”, dialogando con la pianista Gloria Campaner e l'Orchestra Canova. Baricco scava dentro la musica beethoveniana, la racconta, la fa vivere, in un dialogo continuo con i giovani musicisti in scena. La conversazione-concerto è stata realizzata nell'inverno del 2020 nel Teatro Abbado, allora chiuso per la pandemia. Il progetto è stato pensato come un dono rivolto agli studenti di tutta Italia, con il sostegno del Ministero dell'Istruzione. La conversazione-concerto, trasmessa allora per un periodo limitato su Youtube, ha raggiunto le oltre 50 mila visualizzazioni in poche ore.

Milano

Nella settimana al club jazz Blue Note, ricordiamo il chitarrista Gigi Cifarelli che porterà in scena domenica 13 un concerto unico dal titolo “C'era una volta Wes”, tributo al grande Wes Montgomery. Il 16 arriva il saxofonista Wayne Escoffery, uno dei talenti più apprezzati, vincitore di un Grammy Award. Il 19 sarà la volta di Antonio Sanchez, quattro volte vincitore ai Grammy Awards, è considerato da molti critici uno dei batteristi, bandleader e compositori più interessanti della sua generazione.