Al via il 5 settembre il palinsesto autunnale del week end di Radio 24 Nuovo programma dedicato al teatro, più sostenibilità e ambiente, arriva Il caffe della domenica con le interviste sulla politica e attualità di Maria Latella, e “Off-Topic, fuori dai luoghi comuni” sperimenta nuove interazioni social

Con l'arrivo del nuovo palinsesto autunnale di Radio 24, al via da sabato 5 settembre anche la programmazione del week end, con qualche novità e molte conferme di programmi di successo molto amati dagli ascoltatori.

Tra le novità arriva uno spazio per il teatro, al sabato pomeriggio, nella fascia dedicata ai consumi culturali con musica, libri e cinema. Cartellone, condotto da Elisabetta Fiorito, premio Fersen per la drammaturgia, autrice di monologhi e pièce teatrali, in onda alle 15.15. Un giro per gli spettacoli più suggestivi d'Italia, una tournée radiofonica delle prime nazionali, un punto con interviste ai grandi dello spettacolo. Un appuntamento settimanale per immergere l'ascoltatore in tutti i teatri d'Italia e per trovare lo spettacolo che fa per lui.

Spazio al green

Diventa green l'appuntamento del sabato con Si può fare - voci da un mondo sostenibile, in onda dalle 8,30 alle 10, condotto da Laura Bettini, che racconta cosa accade nel mondo con sguardo positivo e con attenzione all'economia circolare, lo sviluppo sostenibile e l'innovazione da cui dipendono il futuro nostro e del pianeta. La domenica (8.30-10) Si può fare – voci da un mondo possibile, amplia lo sguardo alla scoperta di persone e personaggi, associazioni e imprese che credono nella possibilità di cambiare in meglio e non si risparmiano per raggiungere i loro obiettivi, e si arricchirà con la presenza di un ospite fisso, lo scrittore Marco Malvaldi.

Il “metodo Latella”

Alla Domenica alle 10, arriva Il caffè della domenica, di Maria Latella interviste con “il metodo targato Latella”, un caffè in compagnia di un ospite, o una ospite, per discutere di politica e di attualità, di quanto è accaduto in settimana e di quel che ci attende per quella successiva. Segue l'appuntamento con Nessuna è perfetta, spazio dedicato alle donne che lavorano, giunto alla sua sesta stagione.

I figli di Enea domenica alle 14

Nuovo orario per I figli di Enea di Valentina Furlanetto, che andrà in onda ogni domenica alle 14, per raccontare le storie di chi è italiano, ma ha radici altrove. Mentre al sabato sera alle 21 Off Topic- fuori dai luoghi comuni di Alessandro Longoni , Andrea Roccabella, Beppe Salmetti , Riccardo Poli, amplia la sua vocazione social: nasce la “redazione allargata” di OFF TOPIC su Telegram, una vera e propria sala riunioni fra conduttori e ascoltatori dove condividere idee, spunti e opinioni che poi verranno discusse nel programma.