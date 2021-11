Al via la 78° edizione: supersportive, trofei endurance ed eco-mobilità urbana

In tema di elettrificazione e mobilità alternativa, la 78esima edizione di Eicma si mostra particolarmente interessante. Le novità sono numerose e spaziano dai grandi nomi del motociclismo che scoprono il loro lato urbano a nuove start up americane che sbarcano sul mercato italiano. Mv Agusta si presenta in una duplice veste per una mobilità trasversale e contemporanea: al monopattino Rapido, in livrea nero/oro/rosso (gli stessi colori della Casa di Schiranna), con motore da 500 W e 24 Nm di coppia, telaio in lega di magnesio e freni a disco idraulici, con una velocità massima di 40 Km/h (limitati a 25 km/h) e un'autonomia di 50 km, si accompagna il concept Morazzone, un kick scooter che incarna la contaminazione tra alta tecnologia e suggestioni classiche, con motore brushless da 500 W e un peso di circa 20 kg.

Il brand italiano Noko, invece, propone tre e-bike: due (Forza e Tempo) a trasmissione monomarcia a cinghia, non a catena, destinate al pendolarismo urbano, una, Vulcano, più studiata per il mondo Gravel, ma adattabile anche al contesto cittadino. Tutte e tre montano motore e gruppo batteria firmati Fsa, partner tecnico del progetto, e sono in grado di percorrere sino a 200 chilometri con una singola ricarica, tramite corrente domestica, in 4 ore.

Restando sempre nel segmento e-mobility, ecco il debutto in anteprima europea di Eli, la start up californiana che presenta a Eicma una luxury car guidabile da 14 anni con patente AM, distribuita dall'azienda bolognese Five e preordinabile già da dicembre. Eli Zero Plus è un micro-EV (Electric Vehicle), vincitore dell'iF World Design Award 2021, alimentato da celle di batterie al litio avanzate, con un'autonomia massima di 100 km, funzionale nei viaggi brevi e negli spostamenti urbani. Le caratteristiche principali includono servosterzo, aria condizionata, telecamera posteriore, fari a LED a doppio raggio, sedili in pelle vegana e avviamento senza chiave.

Sempre Five (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) propone, durante i giorni della fiera, le bici in anteprima della gamma Italwin e Wayel, totalmente sviluppate e realizzatein Italia, ovvero Next e Next+ by Wayel, due fat e-bike perfette per gli amanti del fuoristrada e delle ruote grandi, e Trend e Travel by Italwin, caratterizzate da motore centrale, pensate per clienti più inclini a un utilizzo urbano e cicloturistico.