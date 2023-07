Amazon Prime Day, tutto quello che c'è da sapere e qualche consiglio utile

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Partito il Prime Day, l’evento annuale di Amazon che si tiene l’11 e il 12 luglio. Per 48 ore, tutti i clienti Amazon Prime potranno accedere a offerte speciali sui prodotti di grandi marchi nazionali e partner di vendita, inclusi. piccole e medie imprese. Le offerte riguardano tutte le categorie, dalla moda all’elettronica, passando per giochi e articoli per la casa. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito amazon.it/primeday.



Di fronte alle tante offerte disponibili è facile entrare in confusione: il rischio è duplice, fare acquisti avventati oppure, perduti nel mare magnum, rinunciare per partito preso a questa opportunità. Per di più quest'anno non ci sono solo offerte di prodotti e servizi ma anche “esperienze” associate (www.amazon.it/esperienzeprimeday).

Queste esperienze possono variare dall’assistere a un festival musicale in un anfiteatro naturale, alla scoperta del processo di lavorazione di specialità a base di frutta secca in Sicilia, fino a immergersi nella natura delle valli dell’Umbria per un assaggio dell'olio extravergine di oliva prodotto in zona.

Come partecipare al Prime Day

Per partecipare al Prime Day, è necessario essere membri Amazon Prime. Se non si è già membri, è possibile attivare un’utenza al prezzo di 49,90 euro per un anno di abbonamento o 4,99 euro per un mese e anche sfruttare la prova gratuita di 30 giorni. Gli studenti possono usufruire di un prezzo ridotto con 24,95 euro all’anno o 2,49 euro al mese, con 90 giorni di prova gratuita attraverso il programma Amazon Prime Student.Per sfruttare al massimo gli sconti del Prime Day, è possibile visitare la pagina principale dell’evento che funge da hub di riferimento con le categorie di prodotto da esplorare. Se vogliamo dedicarci più attenzione possiamo provare ad approfittare delle offerte a tempo. Possiamo anche ricevere una notifica all’inizio del countdown delle offerte.

Una sintesi delle offerte

Esperienze Prime Day - Music: Acquisto del vinile “La primavera della mia vita” offre un’escursione in barca all'Isola di Ortigia a Siracusa, con Colapesce Dimartino. Con il CD “Stupido amore” si può partecipare ad un concerto e incontrare Mecna a Roma o Milano. Il CD “wax (Edizione Autografata con Poster - Esclusiva Amazon.it)” offre la possibilità di assistere ad un live showcase a Milano con Wax, finalista di Amici 2023.