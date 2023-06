Fininvest, ok assemblea a dividendo da 100 milioni. 200 milioni di utili (in calo) nel primo bilancio del dopo Berlusconi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - L’assemblea degli azionisti di Fininvest, riunita per la prima volta dopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi, ha approvato i conti dell’esercizio 2022, chiuso con un utile di 200,2 milioni a fronte dei 360,2 milioni dell’anno precedente.

L’assemblea dei soci ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo per complessivi 100 milioni di euro, in calo rispetto ai 150 milioni dell’anno precedente.

La flessione «rispetto agli straordinari risultati del 2021», spiega una nota, «è in parte riconducibile al venir meno di componenti positive non ricorrenti contabilizzate nel precedente esercizio (effetti del buon andamento dei mercati finanziari e la plusvalenza dalla cessione di Towertel da parte di Ei Towers)». I ricavi consolidati sono stati pari a 3,8 miliardi, in linea con il 2021, il margine operativo lordo si è attestato a 860,1 milioni (da 921,6) e il risultato operativo è pari a 248,4 milioni (da 373,8).

«Nel 2022 le aziende del gruppo Fininvest hanno saputo ottenere risultati di grande soddisfazione, pur in un contesto macroeconomico gravato da pesanti incertezze - sottolinea il comunicato -. Tutte le società hanno conservato la propria leadership nei rispettivi mercati di riferimento, mantenendo solida e invariata la strategia di lungo periodo». «Dopo gli eccezionali risultati dell'esercizio 2021, caratterizzati da alcune significative componenti straordinarie e da un quadro economico-finanziario in forte ripresa dalla crisi per il Covid 19 - conclude -, i risultati del 2022 dimostrano la solida tenuta delle società del gruppo e si attestano sui livelli pre-pandemici».

Nella prima riunione del board di Fininvest, al termine dell'assemblea, erano presenti fisicamente in sede solo Marina Berlusconi e l'amministratore delegato, Danilo Pellegrino, anche lui riconfermato. Hanno invece partecipato in videocollegamento gli altri sei consiglieri: Pier Silvio, Barbara e Luigi Berlusconi; l'a.d. dell'Ac Monza Adriano Galliani, l'ex ceo di Mondadori Ernesto Mauri e Salvatore Sciascia.