Al via Bike factory, il laboratorio di formazione per giovani senza lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Boom di candidature, quattrocento in due settimane, per quattro corsi promossi dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi con circa ottanta posti in tutto, nel ciclo “Bike factory”, per lavorare nel settore delle biciclette, dedicati ai giovani in cerca di occupazione. Tra i temi proposti: meccanico riparatore di biciclette, competenze gestionali per il settore della bike economy, come si costruisce un telaio, la manutenzione di una e-bike. Al via il primo corso intensivo di 150 ore, con un’età media dei partecipanti di 29 anni, inaugurato al velodromo Vigorelli.

Secondo i dati della Camera di commercio, nei settori delle biciclette il 7% delle imprese italiane è concentrato a Milano Monza Brianza Lodi, pari a 225 aziende con 600 addetti, di cui 166 a Milano, 43 a Monza Brianza e 16 a Lodi, con una crescita delle aziende nei tre territori del 16,6% in cinque anni, ma 4 imprese su 10 fanno fatica ad assumere. Per Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio: «In risposta alla mancanza di personale specializzato e al mismatch tra domanda e offerta di lavoro della filiera, nasce Bike Factory polo innovativo per formare giovani che potrà diventare luogo di incontro tra giovani, start up e imprese consolidate».