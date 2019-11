Al via la campagna elettorale nel Regno Unito: ecco come funzionano le elezioni inglesi

Come è noto, per antica tradizione viene applicato l’uninominale maggioritario a turno unico, talmente identificabile con quel contesto che in tutto il mondo viene anche definito «all’inglese». Loro lo chiamano con l’acronimo FPTP, ossia First-Past-The-Post, quasi un gioco di parole che però indica molto bene il significato profondo di quel metodo di elezione dei deputati: la logica della gara, dove uno vince e gli altri perdono, come accade con le corse dei cani o dei cavalli su cui gli inglesi amano scommettere cifre non indifferenti. Vediamo come funzionano queste gare, non tra quadrupedi ma tra candidati.



Il territorio del Regno viene suddiviso in tanti piccoli collegi (chiamati constituency, ciascuno avente circa 100.000 abitanti) quanti sono i seggi da attribuire alla Camera dei Comuni: 650 collegi per 650 seggi. Dunque, in ognuna delle 650 constituency, ciascun partito presenta un solo candidato, sperando che risulti essere quello più votato e quindi il vincitore del seggio.

Il 12 dicembre gli elettori di ogni singolo collegio voteranno e al termine dello scrutinio risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Attenzione: non la maggioranza dei voti espressi nel collegio, cioè il 50% più uno, bensì anche solo un voto in più degli altri. Il vincitore festeggerà il suo trasferimento a Westminster, mentre gli altri risulteranno tutti ugualmente sconfitti, a prescindere da quanti voti avranno ottenuto.



Quando tutte le constituency saranno state assegnate con questo metodo radicalmente competitivo, verranno fatti i conti dei seggi a livello nazionale attraverso la sommatoria delle vittorie conquistate sul territorio da ciascun partito. Da questo conteggio si capirà se un partito avrà vinto le elezioni, cioè avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi ai Comuni, ovvero 326.

