Al via la campagna estiva di recruiting di Valtur: nei villaggi servono 700 animatori

Si svolterà tra il 29 marzo e il 3 aprile la «Valtur Career Week» per reclutare circa 700 animatori e professionisti dell’ospitalità che la prossima stagione estiva lavoreranno nei villaggi e nelle strutture di tutto il Gruppo Nicolaus, proprietario del marchio Valtur. Un forte segnare che lascia ben sperare per una estate normale. Per strutturare al meglio il nuovo approccio al recruiting, Valtur ha investito molto, sviluppando un sofisticato sistema di ricezione e screening delle candidature, che nei giorni delle selezioni permetterà ai responsabili del dipartimento risorse umane di incontrare virtualmente i candidati alle differenti posizioni. La campagna di comunicazione associata alla career week è in corso - il termine ultimo per candidarsi è il 26 marzo - e l’organizzazione dei curricula è governata da un software che li diversifica per aree semantiche e competenze, inviandole in automatico ai diversi responsabili delle selezioni. Oltre al recruiting, la «Valtur Career Week» è strettamente legata all’impostazione della formazione per le nuove risorse, da poter avviare con le corrette tempistiche in funzione della stagione turistica 2021.

Roberto Pagliara (Imagoeconomica)

Verrà data la massima importanza al bagaglio formativo per tutelare sia la salute degli ospiti sia quella di tutti i professionisti che con il loro lavoro sostengono letteralmente un settore chiave dell’economia italiana. «Anche se tutta la filiera turistica ancora una volta sta attraversando un momento di grande crisi e incertezza, vogliamo dare continuità alla nostra progettualità e alla crescita del brand Valtur, nonché lanciare un segnale fiducioso al mercato - commenta Roberto Pagliara, presidente del Gruppo Valtur -. Abbiamo deciso di lanciare anche nel 2021 il nostro evento di recruiting online senza diminuire il numero dei professionisti che stiamo cercando. Lo scorso anno lanciammo il “Valtur Day”, che, tra campagne social e attività verticali con partner di settore, raggiunse oltre 1,4 milioni di persone». Due le qualità chiave richieste allo staff: professionalità e qualità senza compromessi. «Sono i pilastri della nostra mission e per costruire il futuro del turismo saranno ancora più importanti» continua Pagliara.

I profili ricercati sono differenti e andranno a coprire precisi ambiti e mansioni. L'iniziativa punta, infatti, a individuare figure manageriali e operative, con focus su expertise in ambito hôtellerie, direzione e amministrazione alberghiera, guest relation, food & beverage, intrattenimento e attività sportive. Successivamente alla selezione, saranno impostate le prime attività di formazione. I filoni principali saranno due: la conoscenza e assimilazione dei protocolli di sicurezza, l’esplorazione dell’unicità dei format che contraddistinguono i brand Valtur e Nicolaus Club, orientati a far vivere all’ospite un’esperienza modellata sui suoi desideri e fortemente gratificante. Successivamente all’inserimento nelle strutture, la formazione proseguirà a cadenza periodica sia per ciò che concerne i servizi sia per la sicurezza in funzione anti coronavirus.

Il sito dove inviare la propria candidatura: www.valturcareerweek.com