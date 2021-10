Al via la campagna di novembre dell’Asti Docg per le Nitto Atp Finals di tennis

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti sono pronti a scendere in campo in occasione delle Nitto Atp Finals di tennis che si svolgeranno a Torino dal 14 al 21 novembre. La Docg sarà l’Official sparkling wine e Silver partner dell’evento nell’ambito della partnership globale siglata con l’Atp Tour che prevede diverse attività di comunicazione tra cui la presenza agli appuntamenti ufficiali legati al torneo.



Lo chef Alessandro Borghese (ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)

Per l’occasione lo chef Alessandro Borghese, brand ambassador delle bollicine piemontesi sarà affiancato in un spot tv da Lorenzo Sonego, tennista torinese che vanta come best ranking la 21ª posizione nella classifica FedEx Atp.



Giacomo Pondini, direttore del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg spiega: «Siamo felici di essere entrati in un circuito prestigioso come quello dell’Atp Tour e di partecipare alle Nitto Atp Finals che si svolgeranno per la prima volta a Torino, a casa nostra.

Il tennista Lorenzo Sonego (EPA/NEIL HALL)

Per questo abbiamo scelto Lorenzo Sonego, torinese doc come volto della campagna promozionale dell’evento insieme a chef Borghese, brand ambassador ufficiale della denominazione, con cui stiamo portando avanti un importante percorso di comunicazione volto a rompere gli stereotipi del passato e a dare una nuova luce a un prodotto storico e di qualità, come le nostre bollicine aromatiche oggi molto apprezzate all'estero».