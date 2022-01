Al via i cantieri di Milanosesto, nel 2025 fatturato sopra il miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intergenerazionale, sostenibile, integrato. Sono le caratteristiche del nuovo quartiere che prende forma grazie agli investimenti privati a Milanosesto, l’ampio sviluppo urbano da 1,5 milioni di metri quadrati alle porte del capoluogo lombardo. Il via ai lavori - gli scavi partono proprio questo mese- si deve all’investimento da 500 milioni di euro nel fondo Unione 0 da parte di Kia-Kuwait Investment Authority, primo fondo sovrano al mondo istituito nel 1953. A fare da tramite Cale Street, società finanziaria e di investimento immobiliare con base a Londra. Il fondo che Cale Street ha siglato con Hines, advisor strategico e development manager di Milanosesto, sarà gestito da Prelios Sgr.

Il fondo che darà l’avvio all’appalto è stato siglato più di un anno fa con appalti per circa 250.000 metri quadrati di superficie dove fino al secolo scorso sorgevano le Acciaierie Falck.

Residenze in locazione

L’area vedrà la realizzazione di residenze in affitto per circa 45.000 mq circa, residenze convenzionate (25.000 mq circa), uno studentato con circa 700 posti letto, un hotel e 48mila mq di uffici, oltre a negozi di vicinato. Perché il quartiere si proporne di diventare un vero e proprio progetto di mix intergenerazionale e mix use. «Troveremo qui tutte le componenti, uffici, hotel, studentato e case per famiglie e per anziani – dice Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy -, oltre a servizi commerciali di vicinato, attività sportive e servizi ancillari come il coworking».

Nuovi paradigmi

Hines cerca così di introdurre paradigmi di costruzione nuovi, che possano contemplare i servizi più importanti, ma anche la mobilità elettrica di proprietà e aree dedicate allo sport. Per l’hotel il gruppo americano è in avanzata trattativa con un primario gruppo internazionale.

Gli archistar coinvolti

All’interno del masterplan, progettato dallo studio di architettura internazionale Foster + Partners, i sette edifici di Unione 0 sono firmati da Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV) per spazi direzionali e hotel; Barreca & La Varra per le residenze in edilizia convenzionata; Park Associati per lo studentato; Scandurra Studio Architettura per le residenze libere.