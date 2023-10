Al via il carrello tricolore, Roma e Torino top per adesion. Ma l’avvio è lento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con oltre mille punti vendita, Roma e Torino sono le città con il maggior numero di adesioni al ’Trimestre anti-inflazione’, che prende il via da oggi in tutta Italia. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che promuove l’iniziativa per tutelare il potere d’acquisto dei cittadini che fino a fine anno coinvolgerà i punti vendita aderenti con un paniere di prodotti a prezzi calmierati, facilmente riconoscibili con il logo di un carrello della spesa tricolore.

Sul podio per adesioni Roma, Torino e Napoli

Su un totale di oltre 23mila punti vendita aderenti in tutta Italia, solo nelle città metropolitane le adesioni sfiorano quota 7mila: 6.977, in base ai dati del Mimit. Quasi la metà si concentra in tre città: Roma, che con 1.381 adesioni è quella con il maggior numero di punti vendita che partecipano all’iniziativa, Torino (1.074) e Napoli (801). Nell’elenco delle 14 città metropolitane monitorate dal Mimit, seguono per numero di adesioni Milano (741), Bologna e Genova (entrambe con 422 punti vendita aderenti), Palermo (369), Catania (322), Venezia (299), Firenze (293), Bari (278), Messina (249), Cagliari (207) e infine Reggio Calabria (119).

Carrello tricolore, avvio lento nei supermercati a Roma



Ma nella realtà, l’avvio, complice anche il giorno festivo, è stato lento. «Attendiamo la cartellonistica dalla sede centrale, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni». «In settimana sicuramente saremo pronti». Sono questi i commenti registrati in diversi supermercati di Roma, che hanno aderito all’iniziativa, ma che di fatto non sono ancora partiti ufficialmente con le vendite a prezzi calmierati. In un supermercato del centro non si trovano esposti né il logo dell’iniziativa all’esterno e nemmeno le etichette sugli scaffali che indicano i prodotti a prezzo calmierato: anche se fin dalla mattina diversi cittadini sono arrivati convinti di trovare già gli sconti.

Cosa è il carrello tricolore

Il “carrello tricolore’ che potrà essere riempito con prodotti alimentari e di largo consumo, dell’igiene e per l’infanzia, a prezzi ribassati o calmierati è una iniziativa del ministero delle Imprese e del made in Italy in un periodo in cui il caro-vita morde. Per difendere il portafogli dall’inflazione, il 28 settembre scorso è stato firmato a palazzo Chigi un patto con le imprese. Molte le catene della grande distribuzione che hanno messo a punto la lista dei prodotti “in offerta”, dal caffé alla pasta, dai saponi ai pannolini per bebè, dal cibo per gli animali domestici alla carta igienica. E tante adesioni sono attese nei prossimi giorni, in particolare dal commercio al dettaglio.

Dai prezzi fissi alle promozioni

Dunque un vero e proprio “paniere tricolore” che verrà messo a disposizione dei consumatori, attraverso prezzi fissi, promozioni, prodotti a marchio del distributore, carrelli a prezzo scontato o unico. I prodotti a prezzo calmierato saranno riconoscibili sugli scaffali del logo del “Trimestre Anti-inflazione” un carrello della spesa bianco, rosso e verde. Ci sono offerte anche su beni di fascia alta come i prodotti biologici, salutistici o equi e solidali.