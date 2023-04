Def, 3 miliardi di deficit per taglio del cuneo. Ok a Ddl capitali. Governo dichiara stato di emergenza su migrazione

Def

Per quanto riguarda il documento di economia e finanze del 2023 per il triennio 2024-2026, approvato dall’esecutivo, una nota del ministero dell’Economia e delle finanze spiega che «nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il Pil è previsto crescere dello 0,9 per cento nel 2023 (programmatico 1) ― dato rivisto al rialzo in confronto al Dpb di novembre, in cui la crescita del 2023 era fissata allo 0,6 per cento ― dell'1,4 per cento nel 2024 (programmatico 1,5) dell'1,3 per cento nel 2025 e dell'1,1 per cento nel 2026 (stesse percentuali nel programmatico). La stima per il 2024 viene pertanto rivista al ribasso (dall'1,9 %) in confronto allo scorso novembre. La proiezione per il 2025 è in linea con il Dpb, mentre la decelerazione prevista per il 2026 è dovuta a prassi metodologiche concordate a livello di Unione europea». Il Def prevede un andamento discendente della pressione fiscale che dovrebbe passare dal 43,3 nel 2023 al 42,7% entro il 2026.

3 miliardi di deficit per taglio del cuneo

«A fronte di una stima di deficit tendenziale per l’anno in corso pari al 4,35% del Pil - si legge ancora nella nota -, il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5%) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima attuazione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sull’anno in corso. Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie» e allo stesso tempo, spiega il ministero, «contribuirà alla moderazione della crescita salariale» contro «una pericolosa spirale salari-prezzi».

Debito cala 142,1% in 2023 ma pesa superbonus

Nel 2022 il rapporto debito/pil è risultato pari al 144,4%, 1,3 punti percentuali inferiore rispetto alla previsione del Dpb dello scorso novembre. Una diminuzione che, coerentemente agli obiettivi indicati nello scenario programmatico continuerà progressivamente a scendere nel 2023 al 142,1%, nel 2024 al 141,4, fino a raggiungere il 140,4% nel 2026. «Tuttavia - sottolinea il Mef - non possono essere ignorati gli effetti di riduzione del rapporto debito /pil che si sarebbero potuti registrare se il super bonus non avesse auto gli impatti sui saldi di finanza pubblica che sono stati finora registrati».

Mef, Pnrr non basta, lavorare su un orizzonte più esteso

Nella nota sul Def il ministero dell’Economia e delle Finanze sottolinea che «per rendere il nostro Paese più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il Pnrr». «È necessario - si legge ancora nel documento - investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso di quello del Piano e che consenta di creare condizioni adeguate a evitare nuove fiammate inflazionistiche. È questo un tema che deve essere affrontato non solo in Italia, ma anche in Europa».



Ddl capitali: sale a 1 miliardo la soglia per le Pmi quotate

Sale da 500 milioni a 1 miliardo di euro la soglia per la classificazione delle Pmi quotate in borsa o nei mercati regolamentati. È quanto prevede il Ddl capitali che ha ottenuto il via libera del Cdm. Il provvedimento emenda in questo modo quanto disposto dal Tuf. Prevista anche la dematerializzazione delle quote di Pmi, che potranno «esistere in forma scritturale» come previsto dal Tuf. L’educazione finanziaria diventa programma nelle scuole al pari dell’educazione civica.