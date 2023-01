Colloquio Meloni-von der Leyen a palazzo Chigi: confermato impegno Italia sul Pnrr

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colloquio di lavoro di circa un’ora e un quarto a palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. La premier ha accolto von der Leyen nel cortile di Palazzo Chigi con uno scambio affettuoso di saluti. Stretta di mano davanti ai fotografi prima di salire per il colloquio.

Meloni-von der Leyen, scambio vedute su economia e migranti

Alla fine del faccia a faccia una nota di palazzo Chigi ha fatto sapere che «dopo il colloquio a Bruxelles in occasione della prima visita all’estero da Presidente del Consiglio, l’incontro odierno, svoltosi con la partecipazione del Ministro Raffaele Fitto, ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione».

Meloni conferma a von der Leyen impegno Italia sul Pnrr

Nel corso dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen «è stato inoltre riaffermato - continua la nota - l'impegno del Governo italiano sul Pnrr». È stata anche «condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. È stata infine espressa soddisfazione per la firma, prevista domani a Bruxelles, della Dichiarazione congiunta UE-NATO».

Von der Leyen: con Meloni parlato del lavoro sui migranti

La presidente della Commissione Ue si è affidata dal canto suo a un tweet per commentare la visita. «Un piacere incontrare Giorgia Meloni a Roma oggi. In vista della prossima riunione del Consiglio europeo abbiamo discusso di come: continuare a sostenere l’Ucraina; garantire un’energia sicura e accessibile; aumentare la competitività dell’industria dell’Ue; fare progressi sul Patto per la migrazione. Abbiamo anche discusso dell’implementazione del Pnrr in Italia».

Il nodo del Mes

Il colloquio odierno ha rappresentato dunque la ripresa di quel dialogo non proprio semplicissimo avviato a Bruxelles a inizio novembre, alla prima uscita internazionale di Meloni nel pieno del braccio di ferro con la Francia sulla questione della nave Ocean Viking sbarcata infine a Tolone previo incidente diplomatico con il presidente francese Emmanuel Macron. Nel frattempo si è chiuso l'accordo sul price cap e si è aperto il nodo del Mes: dopo la Germania, l'Italia è rimasto l'unico Paese a non aver ancora ratificato la riforma del Fondo Salvi-Stati, e non si intravvedono molte possibilità di modificare le regole come vorrebbe il governo italiano.