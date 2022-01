Al via il concorso di Airbnb: un anno gratis in una casa di design per far rivivere Sambuca

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Negli ultimi decenni molti borghi italiani sono stati colpiti da un calo demografico che si è tradotto in case e centri storici disabitati, mettendo a rischio uno straordinario patrimonio culturale e architettonico. Secondo Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, e Istat dal 1971 al 2015 almeno mille borghi hanno perso il 50% della popolazione, e in alcuni casi sono arrivati fino all’80%.

Il successo del progetto delle case a un euro

Per mitigare lo spopolamento, alcuni sindaci hanno studiato soluzioni pratiche per attirare nuovi residenti, come la vendita di case al prezzo simbolico di un euro, ma con clausole specifiche. Una notizia questa che ha fatto il giro del mondo e ha attratto persone dall’Europa all’Australia agli Stati Uniti. Dopo Ollolai, il primo a promuovere l’iniziativa in Sardegna nel 2016, l'idea è stata rilanciata con una campagna internazionale da Sambuca di Sicilia, un bellissimo paesino nell'entroterra di Agrigento, dove molte case abbandonate versavano in condizioni di fatiscenza. Il progetto ha riscosso successo: 110mila mail d’interesse, sedici immobili venduti a un euro, rilancio del mercato con altre cento case vendute, per un investimento di oltre due milioni di euro.

Loading...

A Sambuca una nuova comunità internazionale sta facendo rivivere il paese

Oggi nel piccolo borgo, dove ha tra l’altro origine la famiglia di grandi produttori di vino e olio Planeta, sono arrivate persone da una ventina di Paesi che hanno contribuito così alla formazione di una comunità internazionale e alla rinascita di Sambuca. Uno dei primi interventi sanatori, nel 2017, è stata Casa Panittieri, comprata dal Comune e ristrutturata in collaborazione con Airbnb. All'epoca la piattaforma di affitti ed esperienze era impegnata con il progetto Case d'artista e aveva sponsorizzato il letto a baldacchino-installazione di Edoardo Piermattei, oltre a prenderne la gestione. Proprio Airbnb, che da anni supporta la rinascita dei borghi italiani con altri interventi a Civita di Bagnoregio in Lazio e Grottole in Molise, ha acquistato un immobile a Sambuca, affidando il rinnovo agli architetti palermitani di Studio Didea. Una scelta voluta, questa, per favorire e mantenere i legami con il territorio, con gli artigiani e le maestranze locali.

Il concorso di Airbnb: soggiorno gratis in una casa di design. Ma facendo l’host

Una casa La casa di design, su tre piani, con tre aree living e due camere da letto è pronta. Ma Airbnb non la caricherà come al solito sulla piattaforma per affittarla. Ha infatti indetto un concorso, che inizia il 18 gennaio, per ospitare gratuitamente un residente per un anno intero. Il candidato ideale? Deve essere disposto a trasferirsi lì, con un progetto di lavoro flessibile e di contributo alla comunità, e a diventare host affittando una stanza ai turisti di passaggio. La posizione è incantevole, ai piedi della scalinata che porta alla piazza del centro, un metafisico belvedere con un colonnato affacciato sulla splendida Valle del Belice. Un angolo autentico di Sicilia, tra Gibellina e il mare.