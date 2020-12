Conte: «Ai primi di gennaio recovery plan in Cdm, sintesi urgente. Farei subito il vaccino, no all’obbligo» Il premier annuncia che il documento sarà pronto entro metà febbraio e ventila la possibilità di chiedere la fiducia in Parlamento al termine della verifica di maggioranza: «Ognuno si assumerà la sua responsabilità, non possiamo galleggiare». Sul vaccino assicura: «Lo farei subito ma aspetterò il mio turno» di Mariolina Sesto

(ANSA)

«Ora è urgente fare sintesi politica, vorrei portare il recovery plan in consiglio dei ministri nei primi giorni di gennaio.Entro metà febbraio penso alla presentazione finale del documento» Così il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno a Palazzo Chigi, ha dettato il cronoprogramma sul recovery plan. Il presidente del Consiglio ha voluto subito sottolineare che il governo ha «una prospettiva di fine legislatura: «Dobbiamo avere una prospettiva di legislatura nel quadro dell'occasione storica dei 209 miliardi del Recovery plan. Ma non possiamo permetterci di galleggiare».

Il cronoprogramma sul recovery fund

Sul Recovery Plan «dobbiamo fare una sintesi politica, è urgente: lo dico molto francamente, va fatta nei prossimi giorni e non valgono i giorni di festa» ha incalzato Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno. Il premier ha indicato di voler portare il Recovery Plan in Consiglio dei ministri «ai primi di gennaio». Poi si aprirà il confronto con le parti sociali e il documento sarà inviato al Parlamento. L'obiettivo è approvare «per metà febbraio il progetto definitivo».

Fiducia in Parlamento, «ognuno si assumerà responsabilità»

«Se verrà meno la fiducia di un partito vado in parlamento». Così il premier ha chiarito la sua volontà di parlamentarizzare un’enventuale crisi di governo.«Il premier non sfida nessuno - ha messo in chiaro Conte -, ha la responsabilità di una sintesi politica e di un programma di governo. Per rafforzare la fiducia e la credibilità del governo e della classe politica bisogna agire con trasparenza e confrontarsi in modo franco. Il passaggio parlamentare è fondamentale. Finché ci sarò io ci saranno sempre passaggi chiari, franchi, dove tutti i cittadini potranno partecipare e i protagonisti si assumeranno le rispettive responsabilità». Conte mette poi in guardia sulla necessità di un’azione di governo efficace: «Dobbiamo continuare in questo confronto, a rafforzare le nostre priorità: abbiamo pochi giorni davanti, non possiamo permetterci di galleggiare, di procedere in questo clima di azione sospesa. Non possiamo chiuderci in discorsi astratti, dobbiamo confrontarci nel merito e ci confronteremo sulle priorità da qui alla fine della legislatura». Evidente poi il messaggio diretto a Matteo Renzi: «Gli ultimatum non sono ammissibili,sono per il dialogo».

«Campagna elettorale non mi appartiene»

Conte sembra inoltre rispondere a chi ipotizza che lui stesso possa scendere in campo, magari con un suo partito, in una campagna elettorale se il governo dovesse cadere: «Non farò una campagna elettorale» taglia corto. «Un'altra cosa non mi appartiene oltre agli ultimatum. Noi stiamo lavorando al futuro del Paese - spiega -, stiamo lavorando per il Recovery Plan, abbiamo fatto una manovra espansiva di 40 miliardi, lavoriamo al Bilancio europeo, sono qui per programmare il futoro. Non potrei distogliermi da questi impegni per impegnarmi in una campagna elettorale».

«Rimpasto? Se il problema verrà posto lo affronteremo»

«Io lavoro con le forze di maggioranza, non ho mai pensato di far squadra da solo. E così sarà. Se verrà posto il problema se ne discuterà per cercare risposte funzionali che aiutino l'interesse nazionale. Io sono disponibile nel perimetro di soluzioni che aiutino l'interesse nazionale». Cos’ ha rsiposto Conte alla domanda su un eventuale rimpasto di governo.