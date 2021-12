Draghi all’Ue: restrizioni per mantenere il vantaggio su Omicron

Ascolta la versione audio dell'articolo

La decisione presa dal presidente del Consiglio Mario Draghi di prevedere fino al 31 gennaio l’obbligo di tampone per entrare in Italia dall’estero e la quarantena per i non vaccinati è stato uno dei temi al centro del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Nelle conclusioni sul Covid si legge che «uno sforzo coordinato è necessario» e le restrizioni «devono essere basate su criteri oggettivi, non devono danneggiare il funzionamento del mercato unico e non ostacolare in maniera sproporzionata la libertà di circolazione tra gli Stati membri o di viaggiare in Ue».

Coordinamento per le misure nazionali

La scelta che aveva causato “stupore” a Bruxelles perché non comunicata nei tempi previsti (48 ore) è diventata tema del confronto tra leader europei: fonti del Consiglio europeo hanno riferito che molti «hanno sollevato il tema della validità dei certificati Covid (greenpass) e l'importanza di approcci coerenti e coordinati quando si adottano misure nazionali» di contrasto alla pandemia. Finora oltre all'Italia hanno introdotto il test obbligatorio all'ingresso anche per i vaccinati Irlanda, Portogallo e Grecia.

Draghi: mantenere vantaggio su Omicron

Il premier Mario Draghi, nel corso del summit Ue ha ricordato come la variante Omicron sia per ora meno diffusa in Italia che in altri Stati membri. «Occorre mantenere questo vantaggio a protezione del nostro Sistema sanitario nazionale» ha detto Draghi. «Questa la ragione alla base della decisione di far fare i test a chi entra in Italia. Il coordinamento a livello Ue deve essere guidato dal principio di massima cautela», ha rilevato.

Tra i temi affrontati dal Consiglio Ue c’è quello delle misure restrittive sui viaggi. «Molti leader - ha riferito un alto funzionario Ue - hanno sollevato il tema di un coordinamento internazionale, della necessità di informare adeguatamente i partner sulle misure europee» e di assumere «azioni proporzionate». Nel corso della discussione, non è stato discusso “di quale specifico Paese ha preso determinate misure” ma del “coordinamento tra i membri dell’Unione».

La decisione presa dal presidente del Consiglio Mario Draghi di prevedere fino al 31 gennaio l’obbligo di tampone per entrare in Italia dall’estero e la quarantena per i non vaccinati aveva causato lo “stupore” dell’Ue. Perplessità che hanno riguardato sia l’aspetto procedurale sia quello sul merito delle restrizioni. Sul primo fronte il fatto che il governo italiano, come regolamento prevede, non abbia informato Bruxelles 48 ore prima dell’entrata in vigore delle nuove misure alla Commissione proprio non è andata giù. Il timore è che la fuga in avanti di un Paese cruciale come l’Italia porti altri leader a muoversi senza aspettare istruzioni dall’Ue. Al Consiglio Ue si discuterà proprio del metodo.