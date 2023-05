G7 2024 in Puglia: da Venezia a Taormina, ecco i precedenti organizzati dall'Italia

Sarà la Puglia ad ospitare il prossimo G7 a guida italiana che si terrà nella seconda metà di giugno del 2024, dopo il voto europeo previsto il 9-10. L’annuncio è arrivato da Hiroshima dalla premier Giorgia Meloni che non ha voluto aggiungere dettagli sulla località che ospiterà il vertice. Qualche indiscrezione, però, fa ipotizzare che non sarà una città, ma un luogo che consenta da un lato una più facile gestione delle questioni legate alla sicurezza delle delegazioni, e dall’altro sia al centro di una delle zone più belle e caratteristiche della regione. “La sede precisa ve la dico la prossima volta - ha detto Meloni -. C’e’ tempo, è fra un anno. Ce l’ho, ma preferisco dirvela la prossima volta”. Il G7 è un foro di dialogo informale che riunisce sette Paesi altamente industrializzati (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, cui si aggiunge l'Unione Europea) uniti da una serie di principi e valori comuni: libertà e democrazia, rule of law, rispetto dei diritti umani. Ecco, in estrema sintesi, i G7 (e i G8) organizzati dall'Italia.

Italia-Giappone, Meloni vede il premier Kishida. “Pronti a collaborare sui semiconduttori”

G7 rinnova sostegno a Zelensky. Tensioni con Cina e Russia, flop sugli impegni per il clima