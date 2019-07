Bonus ai 18enni: frodati 1,6 milioni di euro, 700 denunciati di Ivan Cimmarusti

Bonus ai 18enni: ecco come funziona la frode da 1,6 milioni di euro

Frodi per 157 milioni di euro sul fronte previdenziale e assistenziale alzano il livello di guardia anche sui bonus cultura. Il ministero per i Beni culturali ha messo a disposizione delle Fiamme gialle una banca dati con i nominativi di tutti i destinatari del «Bonus 18App». Una stretta per smascherare i giovani studenti che s’intascano illecitamente le agevolazioni. Non solo. A settembre con un progetto mirato le Fiamme Gialle si concentreranno anche sul Bonus professori. Un giro di frodi e “furbate” che in pochi mesi il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie ha svelato portando alla luce l’irregolare utilizzo del bonus destinato agli studenti per 1,6 milioni di euro. Con ben 700 soggetti denunciati all’Autorità giudiziaria.

La banca dati Mibac

Un protocollo sottoscritto dal ministro Alberto Bonisoli e dal comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, segna le linee guida di questo maxi accertamento, che nelle intenzioni delle parti dovrebbe porre un argine alle crescenti frodi sul denaro pubblico. Per questo il ministero «mette a disposizione del Nucleo speciale tutte le informazioni in suo possesso relative ai beneficiari delle misure di sostegno e/o incentivo già perfezione, nonché quelle afferenti aree di collaborazione». In particolare, si precisa che sarà consentito «il collegamento alle banche dati di cui risulti proprietario e/o amministratore» il ministero. Questo vuol dire che a disposizione degli investigatori saranno messi tutti i nominativi dei soggetti venuti in possesso del «Bonus 18App», destinato agli studenti. L’incrocio con i database in uso al Corpo potrà portare alla luce presunte forme di frode.

