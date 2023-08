Al via il Digital Service Act, ecco come cambierà TikTok, il “social” più discusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

TikTok non vuole essere da meno di Meta e Google nell'adeguarsi alle regole del Digital services act, diventate efficaci dal 25 agosto. E lo fa sapere con un comunicato il 28 agosto.



L'importanza del Dsa per TikTok



Del resto la società è più delle altre nel mirino della politica – soprattutto quella americana - per presunti legami con la Cina. Mantenere buoni rapporti con l'Europa è vitale per Tiktok. Sarà per questo che oltre a ricordare le varie misure già adottate nelle scorse settimane per adeguarsi al Dsa, il 28 agosto prova a fare un passo in più: ha creato un hub europeo per la sicurezza online: uno “sportello unico” per saperne di più su come si sta conformando con il Dsa e su cosa questo significhi per gli utenti. Un'altra novità con cui l'azienda prova a convincere tutti di stare facendo il massimo per soddisfare l'Europa: annuncia di avere istituito una nuova funzione aziendale di compliance, “per assicurarci di continuare a rispettare gli impegni previsti da questa importante normativa sulla sicurezza dei contenuti”. Ricordiamo che anche Google ha appena lanciato un “Centro per la trasparenza in cui gli utenti possono accedere facilmente alle informazioni sulle nostre politiche prodotto per prodotto, trovare i nostri strumenti di segnalazione e di ricorso, scoprire i nostri Rapporti sulla trasparenza e saperne di più sul nostro processo di sviluppo delle policy”. TikTok ha messo inoltre mille persone al lavoro sul Dsa, a quanto appena dichiarato.

Loading...

Pubblicità

A proposito di impatto sugli utenti. Già da luglio, gli utenti tra i 13 e i 17 anni attivi in Europa non possono più visualizzare annunci personalizzati basati sulle loro attività dentro o fuori da TikTok. Come già avviene con i prodotti Google e Meta. E, come fatto da quelle due aziende, c'è ora una “Commercial Content Library” (come la chiama TikTok), un database consultabile che offre informazioni sugli annunci a pagamento su TikTok e i loro metadati, come la creatività pubblicitaria, le date in cui è stato pubblicato l'annuncio e i principali parametri utilizzati per la targetizzazione. Una misura che serve ad aumentare la trasparenza su tutto quello che c'è dietro un annuncio e quindi aumentare il controllo da parte degli utenti che lo vedono, ma anche da parte degli investitori pubblicitari.

Stop all'algoritmo

Ora gli utenti in Europa possono disattivare la personalizzazione dei contenuti TikTok. Così le sezioni Per Te e LIVE suggeriranno anche video di interesse locale, o popolari a livello globale, anziché solo contenuti basati sui loro interessi personali. Anche Meta ha comunicato la possibilità per gli utenti di disattivare la personalizzazione nei feed e nei risultati della ricerca su Facebook, Instagram.ModerazioneUna delle novità del Dsa con maggiore impatto diretto sugli utenti riguardo la moderazione dei contenuti.TikTok ha aggiunto questa opzione aggiuntiva di segnalazione per permettere agli utenti di segnalare contenuti (compresa la pubblicità) che ritengono illegali.Meta, Google, Amazon hanno pure migliorato i sistemi di reporting. Sappiamo che il Dsa responsabilizza di più le piattaforme online per eventuali danni causati dai loro contenuti, quindi le obbliga a un più efficace lavoro di rimozione di contenuti illeciti, una volta individuati.Il Dsa però consente anche agli utenti di appellarsi con più forza contro decisioni di blocco o rimozione dei loro contenuti. Su questo TikTok non ha fatto annunci (a differenza di Meta e Google).

Ricercatori

TikTok invece, come pure Meta e Google, potenzia ora l'accesso dei ricercatori ai suoi dati.“Accesso alla Research API: con l'obiettivo di offrire ancora maggiore trasparenza sui contenuti di TikTok, dai primi di agosto sono aperte le iscrizioni per gli accademici di istituzioni europee che desiderano fare ricerca sulla nostra piattaforma”.Anche questo migliora l'accountability della piattaforma, ossia la possibilità di terze parti (ricercatori, giornalisti) di controllare così vi circola.Twitter grande assenteTra i big dei social manca insomma ormai solo X (ex Twitter), negli annunci di adeguamento al Dsa. L'ultima notizia è di giugno, dove la Commissione europea aveva comunicato di essere al lavoro con X. Elon Musk, a capo di X, aveva però anche detto di mal gradire i nuovi obblighi. Potrebbe anche pesare anche la difficile fase finanziaria attraversata dalla piattaforma, che secondo le ultimi dichiarazioni dello stesso Musk, rischia il fallimento.