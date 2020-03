Al via le domande per il bonus bebè 2020 Richieste solo online tramite il sito internet dell’Inps. Importi differenziati in relazione all’Isee, senza il quale si ottiene l’assegno minimo di Matteo Prioschi

(© SCIENCE PHOTO LIBRARY)

2' di lettura

Possibile presentare le domande per il bonus bebè per nascite, adozioni o affidamenti del 2020. Lo ha comunicato Inps con il messaggio 1099/2020 pubblicato il 10 marzo, dopo che con la circolare 26/2020 aveva già illustrato le novità relative a quest’anno.



Anche nel messaggio di ieri l’istituto di previdenza ricorda che ora l’assegno è diventato universale, quindi viene erogato a tutti ma con importo diversificato in relazione all’Isee minorenni.

Gli importi

Tre le fasce previste:

●● con Isee fino a 7.000 euro, l’assegno è di 160 euro al mese (192 per figli oltre il primo);

● con Isee oltre 7.000 e fino a 40.000 euro, assegno di 120 euro al mese (144 per figli oltre il primo);

● con Isee oltre 40.000 euro, assegno di 80 euro al mese (96 per figli oltre il primo).

Il contributo viene erogato per massimo 12 mesi e l’importo è incrementato del 20% per i figli oltre il primo. In mancanza dell’indicatore, il bonus viene comunque riconosciuto ma nel valore minimo.



Domanda online

Alla procedura di presentazione della domanda si accede tramite il sito Inps, indicando nel motore di ricerca “assegno di natalità”, quindi scegliendo la scheda prestazione “assegno di natalità (bonus bebè)” e poi sul pulsante accedi al servizio.



Oppure, dopo aver cercato assegno di natalità nel motore di ricerca Inps, si può accedere direttamente a:

● assegno di natalità – bonus bebè cittadino

● assegno di natalità – bonus bebè patronati