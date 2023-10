Al via le domande per richiedere i ristori post alluvione

I punti chiave Chi può accedere agli aiuti

Al via la presentazione delle domande per chiedere i ristori previsti dal decreto alluvione. È stato pubblicato l’avviso relativo alla data di apertura e di chiusura della piattaforma e il termine, con scadenza alle ore 18 di lunedì 6 novembre 2023. Ai sensi del Decreto del ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2023, recante «RIsorse per imprese turistiche e ricettive in zone colpite da eventi alluvionali da maggio 2023»: disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all’articolo 17, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, destinate alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Chi può accedere agli aiuti

Il decreto prevede misure di sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi conclusi i porti

turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti, a seguito degli eventi alluvionali di cui alle dichiarazioni di Stato di emergenza. I territori coinvolti sono quelli delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di

Forlì-Cesena e di Rimini, dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze; - il territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Le domande devono essere presentate con Spid/Cie all’indirizzo istanze.ministeroturismo.gov.it inviando l’eventuale delega, la perizia asseverata da un tecnico abilitato per l’attestazione di danni materiali di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a, e la perizia asseverata rilasciata da revisore contabile o commercialista iscritti ai relativi ordini professionali, per l’attestazione della riduzione dell’utile di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b.