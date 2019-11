Al via domani la nona edizione di Milano AutoClassica

2' di lettura

Aprirà i battenti domani la nona edizione di Milano AutoClassica, in calendario fino al 24 novembre alla fiera di Milano-Rho. I marchi più prestigiosi esporranno i loro modelli su una superficie di 50mila mq nel cuore della vetrina più elegante del settore. Tra questi Abarth Club Milano propone sette modelli rappresentativi del Marchio dello scorpione tra cui la 695 1.4 T-Jet 70° Anniversario. Alpine torna a Milano AutoClassica con i modelli che si collegano all'esposizione della passata edizione in un ideale percorso di continuità, presentando anche la nuova serie sportiva A110 S. Bmw Auto Club Italia presenzia in fiera con tre modelli rappresentativi della sportività del Marchio: BMW 2002 cabriolet del 1973, BMW M Roadster del 1997 e BMW 503 cabriolet del 1956. Accanto ai due modelli più amati dal pubblico italiano, le Continental GT e GT Cabriolet di terza generazione, Bentley Milano espone gli orologi Breitling con il modello celebrativo del centenario. Il Gruppo JLR approda a Milano AutoClasscia con la gamma FPace e la Range Rover Sport mild hybrid. McLaren espone due modelli esclusivi: McLaren GT e 600 LT; Lotus grazie a PB Racing espone cinque vetture senza dimenticare la Elise Cup PB-R che gareggia nel Campionato Italiano Elise Cup: Elise 220 Sport “Metallic Blue”, Elise CUP 250 “Solid Yellow”, Exige 350 Sport “Solid Red”, Exige CUP 430 “Military Grey” ed Evora GT410 “Dark Metallic Grey”. Infine Pagani Automobili festeggia i 20 anni di Zonda a Milano AutoClassica esponendo 3 modelli: ZondaRoadster, Zo n d a Ci n q u e Ro a d s t e r e Zonda F. In mostra allo stand Pagani anche la Huayra Roadster. La manifestazione sarà anche occasione di incontri ed eventi, mostre, dibattiti, confronti, presentazione di gare, finali di Trofei, premiazioni e inediti momenti live nell'ambito del motorismo storico.