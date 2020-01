Al via domani la nuova prescrizione, stop dopo la sentenza di primo grado Con la riforma meno prescrizioni di quasi un quarto rispetto a oggi. Impatto da valutare mentre è ancora polemica. Martedì il vertice di governo di Giovanni Negri

Alla fine arriva anche il giorno del debutto di una delle misure più dibattute (e contestate) dell’anno. Per la prescrizione si apre l’era Bonafede. Quanto durerà è però tutto da vedere. Di certo il ministro della Giustizia molto si è speso prima e ha resistito dopo per tenere il punto. È operativo quel blocco dei termini dopo la sentenza di primo grado, di assoluzione o condanna che sia, introdotto nel corso dei lavori sulla legge “spazzacorrotti”, la cui entrata in vigore era stata rinviata di un anno dopo l’accordo tra Cinque Stelle e Lega per dare tempo a un’intesa sulle misure per accelerare i processi penali.

A mancare sono però tuttora le disposizioni per dare effettività alla durata dei procedimenti. E già in Parlamento si veleggia tra ipotesi alternative non solo di fonte opposizione, visto che il Pd ha presentato venerdì una sua proposta alternativa (con Forza Italia che si è detta disposta a votarla «in un minuto»).

L’applicabilità della norma

Intanto, anche sulle conseguenze dell’intervento le opinioni divergono. Bonafede ha più volte sdrammatizzato, sottolineando che la “sua” riforma non condurrà certo all’apocalisse, con i primi effetti che si vedranno solo tra qualche anno, visto che la novità si applicherà solo ai procedimenti per reati commessi dal 1° gennaio e al momento della pronuncia del verdetto di primo grado.

Di parere opposto il Pd che ha ricordato come da domani tutte le indagini e i processi su nuove ipotesi di reato sfrutteranno l’intera durata della prescrizione, sinora prevista per i tre gradi di giudizio, per arrivare alla sola sentenza di primo grado. I procedimenti saranno allora destinati fatalmente ad allungarsi in modo corrispondente. Non solo, ma i processi di appello su fatti post 1° gennaio contro patteggiamenti o giudizi immediati, che arriveranno a breve, non potendo più prescriversi, finiranno fatalmente in coda a tutti gli altri provocando un ulteriore allungamento patologico che si produrrà in tempi brevissimi.

Per l’Anm ogni allarmismo è fuori luogo, anche sul versante degli arresti in flagranza e sui relativi riti direttissimi: l’eventuale stato cautelare conseguente costituisce infatti una causa tipica di accelerazione del processo.