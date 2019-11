Ilva, ArcelorMittal disponibile a pagare gli arretrati all’indotto Arriva la schiarita ma il presidio rimane - Domani il governatore Emiliano torna per vedere i bonifici con i suoi occhi di Domenico Palmiotti

(Gaetano Lo Porto / AGF)

4' di lettura

Prima schiarita per l’indotto-appalto siderurgico di ArcelorMittal. L’azienda avvierà subito i bonifici per il pagamento alle imprese del 100 per 100 dello scaduto pregresso fino a fine ottobre. Lo scaduto, sempre al 100 per cento, maturato a fine novembre sarà invece saldato entro il 15 dicembre e poi i pagamenti successivi dovrebbero assumere una scansione normale. Stamattina a Taranto c’è stato il primo dei due round decisivi tra ArcelorMittal, Confindustria Taranto e imprese dell’indotto-appalto siderurgico per provare a sciogliere una volta per tutte il nodo delle fatture scadute e non pagate, se non molto parzialmente, ai fornitori. Lo scaduto, per Confindustria, è ormai di 60 milioni di euro. Il secondo round è fissato per martedì 26 novembre. Per il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente all’incontro con ArcelorMittal insieme a Confindustria Taranto, una delegazione di imprese, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, «si allineano con i pagamenti. Domani è previsto un nuovo incontro per verificare davanti ai nostri occhi l’emissione dei bonifici e speriamo che tutto vada bene».

«Non sono né ottimista, né pessimista - ha aggiunto il presidente della Regione Puglia - ma devo dare atto che dopo la riunione di ieri, con la presa di posizione così severa e forte delle imprese che sono rimaste unite e compatte, l’azienda ha risposto positivamente e questo è sicuramente una buona notizia. Lo stabilimento, chiariamo, rimane ancora sotto pressione, noi non molliamo il presidio, lo stabilimento continuerà a funzionare come ha funzionato ieri, e domani se verranno pagate tutto il 100 per 100 dello scaduto al 31 ottobre, è chiaro che il blocco verrà rimosso e si ricomincerà a lavorare normalmente».



Il presidio continua

Da una settimana si tiene il presidio di protesta davanti alla portineria C della fabbrica. Un presidio che sinora ha consentito il passaggio delle materie prime e dei mezzi necessari alla produzione, ma che nelle prossime ore potrebbe farsi più conflittuale, bloccando la fabbrica, se le risposte attese non ci saranno. Lo dice il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro: «Nelle ultime settimane si è detto tutto e il contrario di tutto. È necessario individuare una data per i pagamenti. Qualora questa data non dovesse essere definita, evidentemente le aziende, che sono già allo stremo, sono pronte ad azioni eclatanti condotte dagli imprenditori e dalle istituzioni».

Telefonata tra Emiliano e Morselli