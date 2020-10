Al via due podcast originali del Sole 24 Ore in esclusiva su Audible e 24+ Dopo i successi di “Start” e “Fiume di denaro” e dei podcast per 24+ firmati da Orioli, Meazza, Crivelli, Milano, ecco la collaborazione con Audible con le prime nuove serie curate da Marco lo Conte e Luca Orlando

I contenuti del Sole 24 Ore sbarcano su Audible. Prende il via la collaborazione tra la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) e il nostro giornale, prima testata italiana economica e finanziaria e prima per affidabilità (Reuters Institute Report 2019 e 2020).

A inaugurare la partnership, due nuove serie originali di podcast realizzate dai giornalisti del Sole 24 Ore che sranno distribuite in esclusiva sulla piattaforma Audible e su 24+, la sezione premium del nostro.

Il primo appuntamento da venerdì 9 ottobre è con “Il tempo è il denaro” che racconta il risparmio ai tempi del Covid mentre a novembre sarà la volta di “Dieci - Storie di chi ce l'ha fatta”, un podcast che svela la vita e la carriera dei giovani startuppers che hanno fatto centro.

In dieci puntate “Il tempo è il denaro” - scritto e raccontato da Marco lo Conte - spiega come mettere da parte denaro in modo efficace, evitando rischi inutili, cogliendo le opportunità che magari non sospettiamo nemmeno siano alla nostra portata. Raccontare il risparmio significa raccontare i numeri, le percentuali, le proporzioni e come impattano sulla nostra vita quotidiana. Ma significa anche accendere le aree giuste del nostro cervello e farlo intervenire per gestire le spinte emotive che talvolta ci portano fuori strada.

L'autore del podcast, Marco lo Conte , giornalista del Sole 24 Ore e voce di Radio 24 dalla sua fondazione, porta metaforicamente per mano l'ascoltatore a conoscere e capire quali sono i fattori da considerare per usare al meglio il proprio conto corrente, accantonare per la pensione, scegliere il mutuo più adatto alle nostre esigenze, investire rispettando i criteri di sostenibilità ambientali che è diventato ormai indispensabile nel nuovo mondo post pandemico.