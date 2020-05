Al via la fase 2, ecco le attività che riaprono domani

Leggi anche: Bergamo, nel cuore produttivo dell'epidemia che si è fermato a metà

Certo è che la fase 2 si apre in un Paese ancora scosso dalla pandemia: l’aumento dei contagi da Covid-19 resta stabile (sabato sono stati +1.900 più di venerdì), ma i decessi sono tornati a crescere (+474). Di qui la cautela con cui procede il Governo, conscio che la riapertura sarà un test cruciale per il sistema sanitario, chiamato innanzitutto a circoscrivere gli eventuali nuovi focolai sulla base dei criteri individuati dal ministero della Salute. Da domani arriveranno inoltre in molti laboratori i primi dei 150mila test sierologici per l’indagine campionaria nazionale.

Sempre domani, lunedì 4 maggio, scatterà l’obbligo per tutta la popolazione, esclusi i bambini fino a 6 anni, di indossare mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, su taxi e mezzi, nelle aziende dove non sia possibile il distanziamento. E reperirle dovrebbe essere più semplice rispetto agli scorsi mesi: secondo il commissario Domenico Arcuri sarà possibile acquistarle in 50mila punti vendita, uno ogni 1.200 abitanti, al prezzo massimo di 50 centesimi. E da metà maggio i punti vendita dovrebbero raddoppiare.

Le Faq non hanno esaurito tutti i dubbi. Fonti di Palazzo Chigi sono dovute intervenire per precisare che gli amici non sono ricompresi tra le «persone legate da uno stabile legame affettivo» indicate nell’elenco dei congiunti cui si potrà fare visita, insieme a coniugi, conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto grado e affini fino al quarto. E, in assenza di un cenno alle seconde case, le stesse fonti hanno dovuto chiarire: «Spostarsi alla seconda casa non è una necessità». Dunque resta il divieto di raggiungerle. È invece chiaro che colf, badanti e baby sitter possono lavorare, anche se non conviventi.

Se infine per l’università ci si interroga sull’effettiva facoltà di riuscire a garantire le misure di protezione per far ripartire esami e sedute di laurea in presenza, sulla scuola si solleva un nuovo polverone, dopo quello sui concorsi. La ministra Lucia Azzolina ha spiegato che per settembre si valuta l’ipotesi «didattica mista»: metà studenti in classe, metà collegati online. Immediato il “no” di Pd e Italia Viva. E resta un mistero come conciliare l’idea con il ritorno al lavoro dei genitori.