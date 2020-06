Al via la fase democratica delle auto a zero emissioni La rivoluzione green coinvolge modelli di ogni tipo e non solo elitari marchi premium Fiat schiera la Nuova 500, Psa lancia un’offesiva per rispondere all’avanzata del gruppo Vw di Giulia Paganoni

Tante nuove auto elettriche sono pronte a invadere il mercato portando in dote autonomia sempre più lunga e tecnologie all’avanguardia. Sono, infatti, numerosi i costruttori che si stanno impegnando in strategie che mirano a raggiungere una mix di vendita per oltre il 50% composto da modelli alla spina. Questo soprattutto grazie alle norme sempre più stringenti in materia di emissioni di CO2, un trend che però subirà qualche ritardo a causa della pandemia, anche se i dati di vendita in Europa registrano un crollo di vendite e solo la crescita di Bev (Battery electric vehicle) e Phev (Plug-in hybrid electric vehicle).

Partiamo dalle city car, a cui è richiesta un’autonomia limitata. Primizia elettrica dal Dna italiano è la Fiat Nuova 500 (in versione cabrio e berlina chiusa), prima auto del marchio di Torino nativa elettrica con motore da 87 kW (118 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 42 kWh, per un’autonomia tra i 320 e i 400 km.

Tra le piccole dal passato storico rientrano anche la Honda «e»: oltre al powertrain elettrico (da 100 o 113 kW abbinati a una batteria da 35,5 kWh per un’autonomia di circa 220 km) ha tutta una serie di tecnologie di bordo mai viste su un’auto per la città.

E, ancora, l’iconica Mini è pronta con un modello dal Dna ecologico seppur mantenendo il famoso “go-kart feeling”: la Mini Cooper Se. Un’auto dal motore elettrico da 135 kW (184 cv) abbinato a una batteria da 32,6 kWh che garantisce (secondo quanto dichiarato) 270 km di autonomia con un pieno di energia. Nata per la città è anche l’intera gamma smart ora disponibile solo in versione elettrica sia Fortwo che Forfour.

Tra le piccole, merita un menzione anche Peugeot e-208, la city-car del Leone vincitrice del premio Car of the year 2020. È equipaggiata con un motore da 100 kW (136 cv) con batteria da 50 kWh che garantisce un’autonomia di 340 km. L’offensiva del Leone francese comprende anche la nuova generazione di 2008 in formato elettrico con powertrain da 100 kW (136 cv, lo stesso di Peugeot e-208) per un’autonomia dichiarata di circa 300 km.