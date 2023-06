Al via Fenix, la kermesse dei giovani di Fdi. Ma Atreju torna a settembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Con il taglio del nastro tricolore all’ingresso del villaggio allestito al laghetto dell’Eur a Roma si è aperta ufficialmente il 29 giugno “Fenix”, la festa di Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di Fratelli d’Italia) che si conclude domenica. Il titolo dell’edizione di quest’anno è “Lo chiameremo futuro. Coordinate per portare in alto l’Italia”. Ospiti della prima giornata il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Senato Ignazio La Russa (“La fiamma nel simbolo - dice tra l’altro - è una conseguenza,l’importante è avere nel cuore una fiamma che arde per la nostra patria”) che si rivolge a una platea di giovanissimi (l’ultimo arrivato ha appena 14 anni) che fino a qualche minuto prima erano impegnati ad allestire il “villaggio” della manifestazione.

L’organizzazione dell’evento

Tra stand, pedane, divanetti, doppio palco, aree relax, tavoli da ping pong e giochi per i bambini. Il caldo romano non frena i circa cento volontari arrivati da tutta Italia per l’evento che segna «il cambio di passo». «Facciamo le cose in grande», dice con soddisfazione un ragazzo. Dagli altoparlanti si ripete una playlist che suona i grandi classici della canzone italiana, da Lucio Battisti a Fabrizio De Andrè, da Pino Daniele a Rino Gaetano, fino ai nuovi successi di Sanremo. Non manca Lucio Dalla, la cui “Futura”, secondo qualcuno, ha ispirato il titolo dell’evento.

Loading...

L’amore per la tradizione tolkeniana

I militanti indossano tutti la t-shirt ufficiale di Gioventù Nazionale, che sia bianca, rossa o verde. Qualcuna reca frasi come “patriota” e “prima gli italiani”. Gli stessi slogan di tazze e spille venduti agli stand. In quello dei libri troneggiano D’Annunzio, Mishima e Almirante. Il presidente del movimento Fabio Roscani, deputato FdI classe 1990, non nasconde l’amore per la tradizione tolkeniana. E assicura: «Tra di noi i veri eroi moderni sono Falcone e Borsellino, di fronte a cui vibrano le corde dell’anima».

Il confronto con Atreju

Inevitabile il confronto con Atreju, la festa della destra giovanile che consacrò la leadership nascente di Giorgia Meloni e di tanti altri, ora esponenti di spicco di FdI. Roscani non ha dubbi: «Se accanto alla generazione Atreju cresce una generazione Fenix mettiamo al riparo la storia della destra italiana». Il deputato tiene a ribadire che Fenix non «è in alternativa ad Atreju». Gli anziani del partito spiegano che anche quest’anno, dopo una pausa, la kermesse tornerà a settembre. Nessun conflitto, ma la manifestazione, tra i più giovani, viene vista come un evento di partito, dei “grandi”. I giovani di FdI rivendicano Fenix come luogo del movimento giovanile.

Anche Travaglio tra gli ospiti

«Il movimento ha sempre avuto uno spazio di autonomia, ma non di indipendenza», specificano i ragazzi, che si definiscono «meloniani puri». Ma i militanti tengono a precisare che questo, come Atreju, è un evento aperto al confronto. Dal sindaco Roberto Gualtieri, a Marco Travaglio non mancheranno occasioni di aspro dibattito. Poi, in calendario, i panel con diversi ministri: tra gli altri, Tajani, Roccella, Crosetto, Bernini, Valditara, Fitto, Sangiuliano. Attesi anche i giovani di Vox.