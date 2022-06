Al via il festival jazz Village Celimontana

I punti chiave Roma

Montreux

Ravenna

Sulla sommità del Colle Celio ecco il parco pubblico di Villa Celimontana, la cui creazione risale al Cinquecento. Da sette estati si tiene il festival jazz Village Celimontana, concerti a ingresso gratuito ogni giorno. Le grandi star del jazz mondiale si danno appountamento alla 56a edizione del Festival Jazz di Montreux, in Svizzera, dove si attende il 9 luglio Diana Ross, fra gli altri.



Roma

Fino al 28 agosto il Village Celimontana, concerti jazz a ingresso gratuito ogni giorno nel parco pubblico (la cui creazione risale al Cinquecento) della Villa Celimontana, al colle Celio, fra street food e bar, lezioni di ballo. In questa settima edizione, lo swing sarà l'attore principale, alternando le lezioni di ballo e i live delle grandi big band. Inoltre concerti rock'n roll, le serate a tema, i grandi gruppi internazionali e soprattutto i brunch Storia e Musica del sabato e della domenica.

Montreux

Dal 1 al 16 luglio la 56 edizione del celebre festival jazz. Tra gli artisti Diana Ross per la prima volta al Festival (il 9), Björk, che da 24 anni mancava al festival (il 3), Nick Cave & The Bad Seeds, Måneskin, a-ha Robert Plant and Alison Krauss, The Smile, Stormzy, Woodkid, John Legend (4), Paolo Nutini, Years & Years, Herbie Hancock, Jeff Beck, Juanes, Dutronc & Dutronc, Alan Parsons Live Project, Gregory Porter (6), Michael Kiwanuka, Van Morrison, Phoebe Bridgers, Celeste, Laylow, Marc Rebillet…

Ravenna

Il 28 al Pala De André buona occasione di ascoltare la Budapest Festival Orchestra, una delle grandi formazioni, con il suo direttore (e fondatore) Iván Fischer, fra Rimskij-Korsakov (Sheherazade) e Brahms (la Terza Sinfonia). Anche in live streaming sul sito del festival. Per il 33° Ravenna Festival, che prosegue fino al 21 luglio.