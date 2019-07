Al via il festival Universo Assisi dal 20 al 28 luglio: apre Mogol

2' di lettura

Dal 20 al 28 luglio una Assisi che punta all'intrattenimento laico e mette in scena le sue piazze più straordinarie per il primo festival itinerante totalmente green della cittadella. Universo Assisi, come il mondo artistico su cui ruota la manifestazione. Green per mobilità perchè l'intero staff sarà dotato di auto elettriche; gli allestimenti dei palchi sono stati progettati seguendo le indicazioni sul risparmio energetico e tutti i consumi previsti saranno integrati con l'impiantamento di alberi all'interno del Comune di Assisi. Durante tutti gli eventi è possibile bere con bicchieri personalizzati, realizzati da materiali riciclati e riutilizzabili.

Una settimana dedicata alla musica, all'arte, alla danza, al teatro e all'architettura con il fil rouge della sostenibilità ambientale: un progetto del direttore artistico Joseph Grima.

Sul sagrato della Basilica superiore di San Francesco

Quest'anno, giunti alla terza edizione della manifestazione, per la prima volta verrà utilizzato come palcoscenico uno dei luoghi più iconici di Assisi, teatro dei due grandi eventi di apertura e chiusura: il sagrato della Basilica Superiore di San Francesco diventa teatro di “Emozioni” con la partecipazione straordinaria di Mogol il 20 luglio dalle ore 22, che ripercorre la storia dello straordinario sodalizio con Lucio Battisti, evento che ha incassato il sold out all'Auditorium Parco della Musica a Roma e la chiusura del 28 luglio con “Kronomania”, spettacolo che unisce la musica storica dei Micrologus, tra i primi a contribuire alla riscoperta della musica medievale con l'impatto coinvolgente di jazz e rock, insieme all'eclettismo contemporaneo e sopra le righe del sassofonista e compositore italiano Daniele Sepe.

La novità della passeggiata musicale

Un'altra esclusiva assoluta per Universo Assisi è, dopo il tour del nuovo album “8” dei Subsonica alla Lyrick summer Arena di Santa Maria degli Angeli, alle porte della città di Assisi, il 23 luglio, la performance dedicata all'universo green del 24 luglio dal titolo “Walk for the planet”: una passeggiata naturalistica attraverso il sentiero che conduce dall'Eremo delle Carceri al Monte Subasio nella località Stazzi. La band si esibirà in alta quota.

Infine un grande laboratorio di design a cielo aperto a Universo Assisi in collaborazione con Matera 2019: l'Open design school progetta e realizza il sistema di tutti gli allestimenti che verranno utilizzati nel corso dell'anno di Matera capitale europea della cultura.