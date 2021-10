Al via il Fintech day, viaggio ai confini del new banking

10:47

«Stiamo iniziando a raccogliere i frutti di un processo partito da lontano. Tutto questo genera una serie di richieste, anche in tema di competenze: avremmo bisogno di più persone che hanno capacità creative per risolvere problemi e proporre soluzioni», ha ricordato Alvise Bonivento, Direttore Scientifico Master Executive in Fintech H-FARM College e Partner Indaco Venture Partners. «Dal nostro punto di vista, ci sentiamo aggregatori, di competenze e soluzioni diverse - racconta Mauro Cavagna, Chief Technology and Processes Officer Gruppo Prelios - È una sfida molto stimolante». Chi si sente aggregatore è anche Mattia Ciprian, Co-Fondatore e Ceo Modefinance: «Noi siamo uno degli esempi più lampanti di collaborazione positiva tra soggetti diversi, con expertise e storia diverse. Nella nostra esperienza è stata determinante la ricerca e la messa a sistema di dati alternativi. Dati ed informazioni non si limitano più a testimoniare una situazione in un dato momento, a fotografare lo status quo as is ma permettono dinamicità e prese di coscienza in ottica strategica». «L’integrazione nativa di prodotti finanziari, l’embedded finance, in un prodotto tipicamente non finanziario è altro tema chiave - ha ricordato Antonio Lafiosca, Co-founder e COO Opyn -. Dal nostro punto di vista stiamo offrendo il lending as a service a operatori terzi, che vedono così il credito non più separato da chi offre servizi più quotidiani». Un’esperienza che conosce da vicino anche una realtà come Workoinvoice: «Siamo certi che il mercato sia la soluzione più efficiente, a maggior quando c’è da sviluppare un’attività di credito: il superbonus, che ha visto coinvolti soggetti diversi con dna diversi, ha esaltato il concetto e le potenzialità del market place», ha ragionato Matteo Tarroni, Co-founder e CEO Workinvoice.