Al via la formazione per il socio-assistenziale

Approvato il Piano di formazione continua per il triennio 2023/2025 per gli operatori e il personale nell’ambito dei servizi sociali e socio-assistenziali in Valle d’Aosta. Il via libera è arrivato dalla giunta regionale. «L’investimento era sospeso dal 2018 e prevede, nel triennio, una spesa di 322.733 euro», dice l’assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi. I percorsi di formazione sono rivolti a: educatori e operatori socio-sanitari che lavorano nei Cea; mediatori interculturali, tate familiari e assistenti personali iscritti negli elenchi regionali; figure professionali che a vario titolo operano in prima linea sulla tematica della violenza di genere; assistenti sociali nell’ambito dei servizi socio-sanitari di Regione, azienda Usl e Comune di Aosta; psicologi, educatori professionali, operatori sanitari della riabilitazione, neuropsichiatria infantile, medici di medicina generale e medici specialisti e altre figure professionali che sul territorio collaborano nei progetti di presa in carico di famiglie con minori. Le iniziative del triennio 2023-2025 prevedono convegni, seminari, corsi, formazione sul campo, incontri informativi, in presenza o a distanza, sia a livello individuale che di équipe.