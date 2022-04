Al via la gara per la sede Loro Piana, asset di lusso all’indirizzo Moscova 33

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarà senza dubbi la gara più importante dell’anno per un single asset, per pregio dell’immobile e valore della transazione.

Con ogni probabilità, secondo le indiscrezioni che circolano insistenti, il via alla competizione che porta sul mercato il celebre palazzo di via Moscova 33, conosciuto a Milano come Il Cortile della Seta, inizierà nei primi giorni della prossima settimana.

Sarà una gara nazionale e internazionale, dato che la tipologia di edificio e il pregio degli inquilini potranno attirare capitali di grandi gruppi e family office che finora non hanno ancora investito nel real estate in Italia. Capitale che si può definire “super core”, focalizzato su oggetti da tenere in portafoglio a reddito per il medio e lungo periodo.

Loading...

Il valore dell’immobile, infatti, potrebbe superare la cifra di 350 milioni di euro, garantendo un yield intorno al 3 per cento. Oltre ai soliti noti che hanno comprato finora in Italia, tra i partecipanti ci saranno come detto family office e assicurazioni, ma anche capitali di società e fondi sovrani provenienti da Asia e Middle East che generalmente investono a Parigi e Londra e per un asset del genere posso fare rotta su Milano.

L’asset fa parte del portafoglio di un fondo gestito da Savills Investment Management Sgr, mentre proprietaria in quanto sottoscrittore del fondo Sericon Investment a cui l’immobile è conferito è JP Morgan. La gara sarà gestita da Cbre e Dils, quest’ultima si è occupata della commercializzazione dell’intero edificio.

Il palazzo di circa 26mila metri quadrati di via Moscova 33 è oggi l’indirizzo del nuovo headquarter della casa di moda Loro Piana, che ne ha affittato il 75% circa degli spazi. Negli ultimi giorni è stata definita la locazione di un intero piano a Kering, che porterà qui gli uffici del brand Pomellato. Contestualmente Loro Piana ha ampliato la sua presenza affittando anche il quarto piano. L’immobile è stato ristrutturato per poter ospitare attività retail al piano terra, dove sono state realizzate vetrine a tutta altezza con affaccio su via della Moscova e su via Solferino per i negozi di arredo di alto livello come Loro Piana, Flexform, Lodes e Calligaris Group.