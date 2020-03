Al via «Il Sole Risponde», le risposte dell’esperto ai lettori Una casella di posta elettronica a disposizione del pubblico per chiedere chiarimenti sulle misure prese per contrastare l’epidemia coronavirus di Ma.l.C.

1' di lettura

Dieci appuntamenti in diretta live sul sito web del Sole 24 Ore e sulle pagine Facebook, LinkedIn e Twitter del giornale, per rispondere ai molti quesiti sulle misure prese per contrastare l'epidemia da coronavirus. «Il Sole Risponde» è la nuova iniziativa che vedrà impegnata la redazione e gli esperti del Sole 24 Ore da lunedì a venerdì prossimi, in una serie di videoforum per fornire alla nostra community le corrette interpretazioni sull'applicazione del norme emanate.

Una casella di posta elettronica è a disposizione: ilsolerisponde@ilsole24ore.com. Ogni giorno l'appuntamento è doppio: si parte lunedì alle 1230 con la scuola e le iniziative di e-learning messe in campo da molti istituti, cui seguirà alle 13 il tema mutui, le scelte in campo e le condizioni per la sospensione delle rate. Martedì spazio alle assunzioni nel mondo della sanità, mentre nella seconda parte approfondiremo il nuovo calendario fiscale per imprese ed esercizi commerciali.

Mercoledì alle 1230 focus sui rallentamenti della Giustizia civile e penale, cui seguirà lavoro e smartworking. Giovedì focus su bollette e rimborsi, mentre dalle 13 focus su Cig, Cigs e gli altri ammortizzatori. Venerdì spazio alle problematiche delle partite Iva e dei professionisti, cui seguirà un focus su risparmio e investimenti. Nel corso dei videoforum, ogni giorno è prevista una pillola con i consigli dei medici per fronteggiare il coronavirus, a cura di Radio24.