Al via la IX edizione di Tecnicamente: con 400 aziende e 1.200 studenti di tutta Italia

Torna in 60 scuole italiane TecnicaMente, il progetto di Adecco, nato nel 2014 con l'obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende. L'iniziativa che giunge alla nona edizione coinvolgerà 400 aziende del territorio e 1200 studenti che si sfideranno nella realizzazione di progetti basati su reali esigenze delle imprese. I progetti saranno presentati dagli studenti direttamente ai rappresentanti aziendali che valuteranno gli elaborati migliori, la reale possibilità di realizzarli e le modalità di esposizione in un contest che consentirà ai ragazzi di mettersi alla prova come accade nel mondo del lavoro.

La proposta

A tutti gli studenti in gara Adecco offrirà sessioni di coaching dedicati per rendere i ragazzi più preparati ad affrontare il mondo del lavoro e le aziende si sono messe a disposizione ad investire sui giovani talenti con proposte di valore. I migliori progetti a livello nazionale si sfideranno in una tappa conclusiva che si svolgerà presso Phyd, digital venture di The Adecco Group che combina una piattaforma digitale basata sul Cloud Computing e l'Intelligenza Artificiale di Microsoft con un hub in Via Tortona 31 a Milano.

I dati

In 8 anni sono stati oltre 8500 gli studenti coinvolti e oltre 400 scuole di tutta Italia. TecnicaMente mette inoltre a disposizione tutti gli strumenti utili perché i ragazzi, terminate le superiori, possano essere pronti ad affrontare il mondo del lavoro non accontentandosi, ma cercando un lavoro che possa permettere di esprimere tutto il loro talento. «TecnicaMente è una grande palestra per i giovani – ha dichiarato Massimiliano Medri, managing director di Adecco Workforce Solutions - perché consente loro di confrontarsi direttamente con le imprese e con reali esigenze di progettazione tecnica. Rispondiamo con questo progetto non solo alle esigenze di formazione dei ragazzi ma anche a quelle di ricerca dei migliori talenti delle aziende che nel confronto diretto con gli studenti riescono a coglierne potenzialità e attitudini. Inoltre, TecnicaMente consente di creare una community virtuale di scambio di esperienza molto utile soprattutto dopo due anni di pandemia ed isolamento».