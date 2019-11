Al via la kermesse di «rifondazione» del Pd a Bologna con l’incubo Salvini

Restano le primarie aperte: il Pd sarà ancora contendibile

Ma è un dato di fatto che la coalizione futura ancora non c’è e che l’attuale alleanza che sostiene il governo Conte II è preda di forze centrifughe, con il M5s guidato da Di Maio che al momento scappa a gambe levate. Per questo, anche, la vocazione maggioritaria non viene abbandonata del tutto: il nuovo articolo tre dello Statuto precisa che di norma il segretario, eletto con primarie aperte (iscritti ed elettori) e che esprime la leadership elettorale e istituzionale del Pd, è il candidato premier. Ma può indicare alla direzione un’altra persona come candidata per tale ruolo. Nel caso poi in cui il Pd aderisca ad una coalizione e si prevedano primarie, come avvenuto nel 2012 grazie a una norma transitoria, accanto a quella del segretario del Pd possono anche esservi altre candidature Pd secondo regole stabilite dalla coalizione. «Come si vede il superamento dell’automatismo non intacca la natura del partito di iscritti e di elettori e non limita in alcun modo la contendibilità», commenta Stefano Ceccanti, ex renziano ora in Base riformista e uno degli autori dello Statuto veltroniano di oltre 10 anni fa.

Procedure più snelle e apertura alla “rete”, aspettando il 26 gennaio

Per il resto le modifiche allo Statuto messe a punto dall’ex segretario Maurizio Martina e accettate da tutto il Pd (unica voce critica è Matteo Orfini) prevedono la costruzione di una piattaforma online sulla quale sarà anche possibile iscriversi (non sarà insomma necessario come oggi andare fisicamente nei circoli di partito, che comunque restano e vengono rafforzati) e votare su alcuni temi in una sorta di consultazione degli iscritti stile Rousseau. Vengono poi dimezzati i tempi del congresso, che potrà essere anche solo tematico (congresso a tesi) senza sfociare nell’elezione del segretario, e vengono snelliti i pletorici organi interni (assemblea nazionale e direzione) con la diminuzione del numero dei membri. Tutte modifiche tese alla modernizzazione e all’efficienza di cui si parla da tempo e non più rimandabili. Né Zingaretti esclude di celebrare un congresso straordinario in primavera per rafforzarsi e segnare il cambio di fase. Ma prima c’è una grossa incognita: le elezioni in Emilia Romagna, appunto. Perché se Salvini dovesse strappare al Pd la “regione rossa” per eccellenza, a entrare in discussione non sarebbe tanto la segreteria di Zingaretti ma il futuro stesso del partito. E naturalmente del governo.

