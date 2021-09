Al via l’alleanza per sviluppare la finanza decentralizzata nel mondo

Per lo sviluppo dell'universo DeFi attraverso l'ecosistema blockchain di Celo, sono già disponibili le integrazioni con alcuni fra i più interessanti player del settore: PoolTogether, Sushi, Moola Market, Ubeswap e Valora.

Per l’autunno è previsto il lancio di Optics, un protocollo di interoperabilità grazie al quale gli utenti saranno in grado di spostare facilmente gli asset tra Ethereum e Celo.

La finanza decentralizzata ha avuto una crescita esplosiva negli ultimi anni, ma ancora non è possibile parlare di adozione diffusa. A oggi gli asset impegnati in piattaforme di DeFi hanno raggiunto 89 miliardi di dollari rispetto a poco più di un miliardo un anno fa. Ma dei circa 5 milioni di persone in tutto il mondo che attualmente utilizzano applicazioni di finanza decentralizzata, meno del 10% vive fuori dei paesi sviluppati.

DeFi for the People mira a cambiare questo status quo, creando progetti di collaborazione fra i vari player del settore, puntando a rendere la DeFi più accessibile e intuitiva, soprattutto per quelli che potrebbero trarre più beneficio dal suo utilizzo.