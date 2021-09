Bonomi: «Bene Draghi, continui a lungo questa esperienza». Sul caro bollette: «Stato rinunci a Iva e accise»

Non enfatizzare rimbalzo, sfida è crescita dal 2022

Secondo Bonomi «questo 6% di recupero, quest’anno» va «considerato con soddisfazione ma senza enfasi :Il vero punto non è il rimbalzo in corso quest’anno. La sfida è il tasso di crescita dal 2022 in avanti, che deve essere solido e duraturo», ha continuato il presidente di Confindustria, in quanto «solo una crescita solida e duratura, di orizzonte decennale, può rendere davvero sostenibile l’immane debito pubblico italiano». C’è comunque «fierezza» per la ripresa in corso: «Come nella ripresina 2015-2017 l’industria è il vero traino del Paese», ha sottolineato Bonomi.

Stato rinunci a proventi Iva-accise su energia

«Siamo ansiosi di comprendere come il Governo tenterà di arginare questi aumenti affinchè non si traducano in una stangata per le famiglie italiane», ha detto Bonomi, sottolineando il tema degli aumenti delle commodities dalle minerarie ai metalli e fino all’aumento «vertiginoso dei prezzi energetici». «È ovvio - ha continuato - che per noi la miglior soluzione temporanea sarebbe una rinuncia dello Stato ai suoi massicci proventi attraverso Iva e accise che gravano su energia e combustibili».

Su riforma fisco preoccupati, 3 mld come per Alitalia

«Sul fisco abbiamo innanzitutto una preoccupazione - ha affermato Bonomi -. Continuiamo a leggere che il Governo avrebbe a disposizione solo 3 miliardi, per la riforma tributaria. A noi il deficit e il debito pubblico illimitato non sono mai piaciuti. Però su questo bisogna avere le idee chiare. Abbiamo dato oltre 3 miliardi negli ultimi 4 anni ad Alitalia fallita e alla piccola compagnia che nasce ora». Il presidente di Confindustria si è detto favorevole ad aggiungere ad un intervento sull’aliquota Irpef del 38%, un taglio del cuneo fiscale, la cancellazione dell’Irap, interventi per sostenere le imprese.

Blocco dei licenziamenti è stato una sciocchezza

La riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive, ha ricordato il presidente di Confindustria, «è stata rinviata, perché si pensava che il blocco per legge dei licenziamenti fosse la panacea. È stata una sciocchezza. Plurima» perché «non ha impedito che nel 2020 quasi un milione di occupati abbia perso il lavoro o non lavorato per lunghi periodi» e «ha alimentato la tesi ancor più infondata che, abolendolo, ci sarebbero stati milioni di licenziamenti». Bonomi ha rilanciato «le proposte» per la riforma. A luglio «la corsa a licenziare non c’è stata affatto», ha rimarcato, «noi vogliamo assumere e crescere, non licenziare».

Condividiamo integralmente scelte obbligo green pass

Confindustria riconosce e apprezza l’impegno sul fronte della campagna vaccinale sottolineando «la mano ferma con cui è stata ridefinita e accelerata, anche per merito dell’opera instancabile del generale Figliuolo». È quanto ha sottolineato Bonomi, aggiungendo che è «la stessa mano ferma con cui il Governo ha assunto una settimana fa la decisione dell’obbligo di introdurre il green pass per tutto il lavoro pubblico e privato. Una decisione che noi condividiamo integralmente - ha detto il leader degli industriali -: finalmente ha prevalso la sicurezza dei luoghi di lavoro e la continuità delle nostre produzioni».