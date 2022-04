Al via l’incontro a Palazzo Chigi tra Draghi e i sindacati

Ascolta la versione audio dell'articolo

I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. La riunione che ha al centro la situazione economica attuale arriva all’indomani dell’approvazione del Def in Consiglio dei ministri. A prendervi parte il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Non partecipa il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, assente perché da qualche giorno contagiato da Covid, come sottolineano dal suo sindacato. Al suo posto ci sono i segretari confederali Ignazio Ganga e Giulio Romani. Partecipa, tra gli altri, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

L’appello di Draghi per una «strada comune»

L’annuncio del’incontro era stato dato il 31 marzo da Draghi rispondendo alle domande della stampa estera. Nella conferenza di stampa del 7 aprile dopo l’approvazione del Def Draghi aveva detto che l’incontro con i sindacati «è importante perché riprende un confronto che si era un po’ fermato a inizio anno, ma anche perché l’Italia si trova attaccata da più fronti: inflazione, caro energia, mancanza di materie prima, guerra. Ho pensato che la cosa più naturale» da fare sia «vedere se non si possa essere tutti insieme, governo, sindacati, associazioni datoriali... e discutere del piano complessivo», «trovare una strada comune».