Meloni: «Il centrodestra ha i numeri per essere determinante nelle elezioni del capo dello Stato. Vogliamo patriota»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«La pacchia è finita: nelle prossime elezioni del capo dello Stato il centrodestra ha i numeri per essere determinante. Noi vogliamo un patriota al Quirinale che faccia gli interessi della Nazione e non quelli del Pd. Dobbiamo batterci per conservare e difendere la nostra sovranità nazionale, non accetteremo compromessi». Così Giorgia Meloni, nel suo intervento conclusivo ad Atreju, chiudendo la kermesse di Fdi. La leader di Fdi è quindi tornata sul nodo della proroga dello stato d’emergenza per dire no alla possibilità di un ulteriore allungamento. «Prima dose, seconda dose, terza dose, fine dose mai...Dopo due anni - ha assicurato - non si può più parlare di emergenza, lo stato di emergenza non si può prorogare».

La presidente Fdi: Stop a stato d’emergenza

Sull’eventuale proroga dello stato di emergenza Meloni è stata netta: «Leggo che Draghi starebbe valutando di mantenere le strutture dello stato di emergenza senza prorogare lo stato di emergenza e quindi si poteva fare, come FdI sostiene da mesi. Allora on si è voluto fare e sapete perché? Perché la sinistra ha usato fin dall’inizio la pandemia per limitare a suo piacimento le libertà degli italiani. È un fatto. E per averlo denunciato noi siamo diventati no vax. Siamo gli unici no vax vaccinati al mondo».

Loading...

Meloni: Palazzo Chigi è ufficio stampa dell’Eliseo

Meloni non ha quindi risparmiato stoccate al governo e ai partiti dal centrosinistra. «Io cerco un capo dello Stato gradito agli italiani, non ai francesi, come dice la sinistra, il Pd. Hanno favorito la svendita ai francesi, hanno svenduto le telecomunicazioni, la Fiat, la Borsa, sono tutte aziende finite in mano francesi», ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia concludendo Atreju. «Palazzo Chigi è l’ufficio Stampa dell’Eliseo, Letta è il suo Rocco Casalino».

L’esponente Fdi: non prendiamo lezioni dal Pd e da Renzi

Poi l’affondo contro le altre forze politiche. «Non prendiamo lezioni da chi sta al governo con i 5Stelle che deve chiarire dei soldi dal Venezuela, da Renzi che tratta con regimi che lapidano le donne». Chi usa la storia come una clava, ha aggiunto, «sono gli stessi che vorrebbero cancellarla, sono quelli che vogliono distruggere tutti Dante islamofobo, Colombo uno schiavista, somigliano sinistramente ai talebani».

Meloni: a Pd-M5S basta pilotare elezioni per il Quirinale

Sulle prossime elezioni del capo dello Stato, Meloni ha poi rimarcato la linea del suo partito. «Noi crediamo che bisogna uscire dal pantano dell’attuale sistema di elezione del presidente della Repubblica ed entrare in una repubblica presidenziale con un presidente che risponde non a parlamentari eternamente sul mercato. Non mi stupisce che sia contrario Giuseppe Conte perché, a occhio, lui non avrebbe fatto il capo del governo con l’elezione diretta e non mi stupisce che sia contrario il Pd che è lì senza mai aver vinto le elezioni A loro basta pilotare le elezioni del presidente della Repubblica per rimanere in sella, ma la pacchia è finita».