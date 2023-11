Al via le lezioni della PharmaTech Academy della Università Federico II a Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Al via le attività della PharmaTech Academy, prima in Italia dedicata ai farmaci RNA. Il corso di alta formazione e gli spazi in cui ha sede sono stati inaugurati presso il Complesso Scampia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. All’Academy sono iscritti 30 laureati magistrali in varie discipline provenienti da molte regioni d’Italia, che diventeranno figure specializzate nella terapia genica. Sono previsti otto mesi di frequenza, fino a giugno 2024, per 1.200 ore totali. Tutti gli studenti riceveranno una borsa di studio. Nei prossimi giorni è atteso il presidente Mattarella nell’ateneo di Scampia.



Prima in Italia dedicata ai farmaci RNA

Obiettivo dall’Academy è la creazione di una nuova generazione di professionisti altamente qualificati, pronti a contribuire attivamente in ambiti della ricerca e produzione di farmaci basati sull’RNA (di questo tipo i vaccini contro il Covid) e terapie geniche.Nel processo di selezione, laureati magistrali in diverse discipline hanno partecipato al bando di ammissione. Ogni allievo selezionato beneficerà di una borsa di studio, il cui valore varia tra 1.500 e 6.000 euro di fondi del Pnrr, a seconda della provenienza geografica. I partecipanti arrivano da Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Sicilia, ma le candidature sono pervenute anche da Basilicata, Marche, Piemonte e Puglia, per un percorso che ha attratto l’attenzione di laureati di ogni parte d’Italia.

Loading...

Partite le prime lezioni

L’esperienza formativa è iniziata con la prima lezione e prevede una programmazione intensa durante l’intera giornata, tenuta presso il Polo Federico II a Scampia. Il metodo di insegnamento adottato si basa su un approccio teorico-pratico: gli studenti affronteranno sfide reali proposte dalle aziende coinvolte, e parteciperanno a sessioni di workshop incentrate su temi specifici legati al mercato del lavoro.

La sede a Scampia

La PharmaTech Academy ha la sua sede al secondo piano del complesso di Scampia, in uno spazio di circa 900 metri quadrati in grado di accogliere fino a 75 studenti. Le aule sono state concepite in modo innovativo, incoraggiando il lavoro di gruppo. Inoltre, è prevista un’area di 40 metri quadrati attrezzata con divani, tavoli, e una piccola cucina, ideata secondo una visione “americana” in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Università Federico II.La formazione sarà arricchita anche grazie all’utilizzo di laboratori di tecnologia all’avanguardia. Saranno utilizzati anche laboratori di realtà estesa per esperienze immersive. Il percorso formativo culminerà con tirocini presso uno dei partner del National Center.Farmaci Rna.