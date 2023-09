Al via limiti e criteri di redazione degli atti nei nuovi procedimenti sotto i 500mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debuttano i nuovi limiti e criteri per redigere gli atti processuali relativi ai procedimenti civili. Le indicazioni del decreto del ministero della Giustizia 110 del 7 agosto 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto, si applicano infatti ai procedimenti avviati dopo il 1° settembre: di fatto, quindi, in questi giorni.

Il contesto

Il regolamento rende operativa la delega introdotta dalla riforma Cartabia della giustizia civile (decreto legislativo 149/2022) nell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile. L’obiettivo è favorire il rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, funzionale alla realizzazione del giusto processo, sotto il profilo della sua ragionevole durata (articolo 111 Costituzione). Il principio è stato codificato dalla stessa riforma modificando l’articolo 121 del Codice di procedura civile, che ora dispone che «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

Prima della pubblicazione, una versione precedente del decreto era stata diffusa lo scorso giugno, ricevendo indicazioni critiche che hanno condotto a una non trascurabile revisione dello schema di partenza.

Di fatto, sono stati raddoppiati tutti i limiti massimi di lunghezza degli atti ed è stato esteso lo spazio disponibile per le allegazioni difensive in termini tanto ampi da non condurre, in linea di massima, a particolari differenze rispetto alla prassi. Tanto più – e anche questa è una novità – che tali limiti non valgono per tutti gli atti ma soltanto per le cause il cui valore è inferiore a 500mila euro.

In questa sua nuova veste (che pure non è andata esente da critiche all’interno dell’avvocatura), il decreto ministeriale concentra i suoi principali elementi di novità sull’impostazione, più che sulla lunghezza, degli atti processuali, la cui struttura – anche per ossequiare le finalità di miglior composizione degli schemi informatici imposti dal processo telematico – disegna un percorso vincolato improntato a regole di buon ordine e massima razionalità espositiva. L’obiettivo è consentire al giudice una rapida ed esaustiva rappresentazione dell’oggetto del contendere.