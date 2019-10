Al via lunedì 14 ottobre il nuovo sito di Radio 24 Nuova modalità di fruizione, nuovo player audio, nuova sezione podcast

Radio 24 festeggia 20 anni di passione

2' di lettura

Da lunedì 14 ottobre al via il nuovo sito di Radio 24, che permette una fruizione e più semplice e immediata di tutti i prodotti audio della radio. Con una struttura di navigazione completamente ripensata per valorizzare la ricchezza della programmazione e la varietà dei contenuti, l’architettura del nuovo sito è stata costruita con l’obiettivo di supportare le modalità attuali di fruizione della radio e dell’audio, che, così come accade per la televisione, affiancano all’ascolto in onda, quello on demand.

Un player completamente ridisegnato posto in posizione fissa su tutte le pagine, per rendere più coinvolgente l’esperienza complessiva dell'utente che può seguire la diretta streaming audio o video dei programmi in onda.



Per i programmi, le nuove pagine agevolano la ricerca di tutti i contenuti con un focus specifico sulle ultime puntate, i contenuti extra e le rubriche dedicate, offrendo inoltre correlati di ascolto ricchi di suggerimenti secondo due direttive: i più ascoltati e i più recenti.

La sezione podcast consente di accedere direttamente a tre tipi di contenitori:

ai contenuti on demand con un motore di ricerca con filtri specifici per programma, per riascoltare i podcast delle trasmissioni preferite;

a Il Meglio di Radio 24, il meglio di tutte le interviste, le storie più interessanti e i contenuti già selezionati.

E, infine, di accedere alla nuova Sezione podcast originali creati appositamente dai conduttori e giornalisti della radio per l’ascolto sul sito. I primi Podcast Originali che verranno pubblicati toccheranno i temi delle nuove tecnologie, la scuola, il lavoro, l'educazione finanziaria, lo spettacolo, la narrazione e un appuntamento settimanale con i commenti sportivi, realizzato in collaborazione con Sky sport.